CTP Kadın Örgütü Özçınar’ı ziyaret etti

CTP Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar, yönetim kurulu ile birlikte, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar, yönetim kurulu ile birlikte, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Belediye’den verilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen ziyarette konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nün kadına şiddete karşı duruş günü olduğuna işaret ederek, Belediye’nin kadınlara yönelik yapmış olduğu çalışmaları aktardı.

1989-1999 yıllarında 60 yaş ve üzeri üyelerin yer aldığı Sosyal Hizmet Birimi’nin oluşturulduğunu, ilk yıllarda 10 üyesi varken bugün üye sayısının 1200’lere ulaştığını söyleyen Özçınar, Sosyal Hizmet Birimi’nin yılın 12 ayı kişisel bakım, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösterdiğini,pandemi dolayısıyla bu hizmetlere ara verildiğini anlattı.

Yine Kadınlara yönelik kapalı spor merkezi oluşturularak 2008 yılında Kadınlar Gününde hizmete girdiğini kaydeden Özçınar, kadınların el emekleriyle yaptığı el işlerinin Kapalı Çarşı içerisinde yer alan Güzelyurt Belediyesi’nin “Ele Emeği Göz Nuru” mağazasında satışa sunularak ekonomilerine katkı yaptıklarını söyledi. Özçınar, Güzelyurt Belediyesi olarak kadınlara yönelik projelerinin devam edeceğini kaydetti.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar’ın da konuşmasında, CTP Kadın Örgütü’nün görüşlerini aktararak, Güzelyurt Belediyesi’nin kadınlara yönelik projelerini sorduğu belirtildi.