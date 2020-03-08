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CTP Kadın Örgütü ve POGO Temsilcisi'nden barikata çiçek!

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CTP Kadın Örgütü ve POGO Temsilcisi'nden barikata çiçek!
CTP Kadın Örgütü ve POGO Temsilcisi'nden barikata çiçek!

Lokmacı Sınır Kapısı’nın kapatılmasını protesto etmek amacıyla CTP Kadın Örgütü ve POGO Temsilcisi Chryso Polycarpou, Rum hükümetinin barikata koyduğu demirlere mor çelenk bıraktı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Lefkeliler Hanı’nda “Işığını al gel, aydınlatalım karanlıkları, sesini al gel, haykıralım haklarımızı, hiçbir kadın karanlıkta kalmasın” sloganıyla etkinlik düzenledi, ardından da Lokmacı Barikatı’na giderek mor çelenk bıraktı. Etkinliğe Dev-İş, KTAMS, Kamu-Sen, POGO’dan temsilciler katılarak birer konuşma gerçekleştirdi

 

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