CTP Kadın Örgütü:İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek kabul edilemez

CTP Kadın Örgütü bir açıklama yayınladı:

Türkiye Cumhuriyeti, 2011’de gerçekleştiği şehir olan İstanbul’un ismi ile anılan “Kadınlara Yönelik ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ne 2011’de attığı imzayı 10 yıl sonra geri çekti.

İstanbul Sözleşmesi sadece Avrupa’da değil, tüm dünyada cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi yolunda çok önemli bir adım, kadın mücadelesinin bir kazanımıydı. Sözleşmeye göre devletler şiddete karşı önleyici politikalar uygulamak, şiddet tehdidinde olanları korumak, şiddeti uygulayanları cezalandırmak, sözleşmeyi iç hukukunda etkin kılmak zorundadır. Bu sözleşmeden çekilmek erkek egemen şiddetin yükselmesine zemin hazırlamaktır, kadının insan haklarını korumaktan vazgeçmektir, bu kabul edilemez.

Her gün kadınlar kadın oldukları için ayrımcılığa uğruyor, şiddet görüyor, öldürülüyor. Türkiye’de kadınların 100 yılı aşkın bir zamana yayılan köklü bir mücadele deneyimi vardır, bu mücadeleyi selamlarız. Kadının insan hakları mücadelesinin süreceğine dair inancımız, dünyanın her yerindeki kadınlarla dayanışma kararlılığımız tamdır.



