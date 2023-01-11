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CTP Kadın Örgütü'nden Din İşleri Başkanı Ünsal’a eleştiri

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CTP Kadın Örgütü'nden Din İşleri Başkanı Ünsal’a eleştiri
CTP Kadın Örgütü'nden Din İşleri Başkanı Ünsal’a eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü yaptığı yazılı açıklamada, CTP'li kadınlar olarak bu sürecin peşini bırakmayacaklarını, dernekler ve atanmış kişiler aracılığıyla topluma gerici politikalar dayatanlara karşı mücadele etmekten vazgeçmeyecekleri vurgulandı.

Türkiye'den Din İşleri Dairesi Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın geçtiğimiz günlerde kadınlara yönelik sarf ettiği sözlerin, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiş Kıbrıslı Türk kadınlar olarak kendilerini ciddi şekilde rahatsız ettiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, demokrasinin güçlenmesi ve temel insan haklarına yaraşır bir yaşam kurulabilmesi için yıllardır mücadele veren CTP'li kadınlar olarak, Ahmet Ünsal'ın sözlerini, yurdumuza ihraç edilmeye çalışılan yobaz ve ataerkil kültürün en bariz örneklerinden biri olarak görüyoruz"

Anayasa güvencesi altına alınan 'din ve vicdan hürriyeti' istismar edilerek, kadınların kazanılmış tüm haklarına saldırıldığına işaret edilen açıklamada, "Bilinmesini isteriz ki, en temel insan haklarını yerle bir ederek Türkiye'yi kadın cinayetleri ve çocuk istismarıyla anılan bir ülke haline getirenlerin, Kıbrıs'taki kadınlara nasıl yaşayacağını, kaç çocuk yapacağını, eş ve aile ilişkilerini nasıl düzenleyeceğini veya çalışma hayatında bulunup bulunmayacağını söyleme hakkı yoktur.”

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