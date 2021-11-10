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CTP Kadın Örgütü’nün “Seninle Okula Başlıyorum Projesi” Devam Ediyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, “Seninle Okula Başlıyorum Projesi” kapsamında Yeni Yüzyıl Anaokulu’nda, 10 öğrenci için okul kıyafeti desteğinde bulundu.
CTP Kadın Örgütü’nün “Seninle Okula Başlıyorum Projesi” Devam Ediyor

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, Genel Sekreter Tülay Sönmez ve MYK üyesi Hülya Demirel Akbil, Okul Müdürü Tuncay Özcenay’ı ziyaret etti ve pandemi döneminde eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, pandemi sürecinde, ekonomik krizle birlikte, kamusal eğitim hizmetlerine olan ihtiyacın daha da arttığını, eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiğini vurguladı. Salgınla birlikte yoksulluk içindeki çocuk sayısının arttığını ifade eden Usar, çocuklar arasındaki eşitsizliği azaltan her türlü çalışmanın önemine işaret etti.

Okulların açık kalması ve eğitimin kesintisiz olarak sürmesi için toplumdaki aşılama oranının artması gerektiğini kaydeden Usar, tam aşılı insan sayısının eksik olmasının günlük vaka sayılarının yüksek seyretmesi ile sonuçlandığını ifade etti. 

Okullardaki sağlık tedbirlerinin uygulanabilmesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullardaki öğretmen ve çalışan eksikliklerini gidermesi, hijyen malzemelerinin tedarikini sağlaması gerektiğini söyleyen Usar, eğitim kayıplarının giderilmesi için eğitim programlarının yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Okulların gereğinden uzun süre kapalı kalmasının çocukların ve gençlerin hem hareketsiz hem de sosyal olarak izole kaldıklarının, bunun sonucunda fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkilendiklerinin altını çizen Sıla Usar, bu sorunların giderilmesi için özel çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Usar, Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Tuncay Özcenay’a ve görevli öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi, CTP Kadın Örgütü’nün “Seninle Okula Başlıyorum Projesi”nin devam edeceğini belirtti.

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