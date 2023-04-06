CTP “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na karşı Meclis önünde

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında görüşülmeye devam edilen “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı protesto etmek için Meclis’e yürüdü.

CTP temsilcileri ve üyeleri, “ülkenin enerji ihtiyacını ihalesiz olarak ve 15 yıllık sözleşme ile bir şirkete devretmek” için hazırlandığını ifade ettiği “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na karşı saat 15.00’te Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis önüne yürüdü. Aralarında TDP, YKP, KSP, KTÖS, Dev-İş, KTAMS, Mağusa Türk Genel İş Sendikasının da bulunduğu bazı parti, sendika ve örgüt temsilcileri de yürüyüşe katıldı.