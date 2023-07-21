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CTP, Kamu İhale Değişiklik Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

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CTP, Kamu İhale Değişiklik Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
CTP, Kamu İhale Değişiklik Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kamu İhale Değişiklik Yasası’nı, Cumhuriyet Meclisi’nde tartışıldığı dönemde söz verdiği üzere bugün Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. CTP, 20 Temmuz 2023 tarihinde AKSA Enerji Üretim Şirketi’ne özel olarak çıkartıldığı somutlaşan söz konusu yasa değişikliğini, Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.  

Bununla birlikte, bakanlar kurulunun ihalesiz bir şekilde 15 yıl süreyle AKSA Şirketi ile yapıldığı ilan edilen sözleşme ve buna bağlı bakanlar kurulu kararlarını da Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıma konusunda hazırlıklarına devam ediyor. 

CTP, halkımızın öz malı olan kurumların iyi yönetilmesi ve günün koşullarına uygun bir biçimde geliştirilmesi noktasında sendikalar, sivil toplum örgütleri, ekonomik örgütler ve tüm halkımızla birlikte çalışmaya devam edecektir. Yeni dönemde toplumsal varlıkların korunması için her türlü adım, çekinmeden atılacaktır. 

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