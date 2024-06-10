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CTP: Kendine “Hükümet” Diyenlerden İşçilere Zulüm

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Kendine hükümet diyen yapı geldikleri günden beri nereye el atsa; kaos, iş bilmezlik, yalan ve beceriksizlikleriyle her kurumda kök saldılar…
CTP: Kendine “Hükümet” Diyenlerden İşçilere Zulüm

3. ÜLKEDEN GELEN İŞÇİLER AÇ BIRAKILDI, KONTRAKTÖRLER BUGÜNE KADAR ÖDENMEDİ

Cypfruvexte olay yaşanmadan gün geçmiyor. Büyük tartışmalar sonucu kesim ekipleri birliklerinin onayı olmadan 3. ülkelerden getirilen işçiler, aylardır geldikleri günden beri ödenmemişlerdir. Bunun üzerine bugün Cypfruvex'te haklarını aramak için eylem yapmışlardır. Yapılan anlaşma gereği kontraktörleri ödemesi gereken Cypfruvex yönetimi, kontraktörü ödeyemediği için işçiler de ödenmemiş, aylardır parasız çalışıp aç yatıp, aç kalkıyorlar. Cypfruvex ise kesim ekibi izni olmadan yasalara aykırı kaçak kesim ekibi işçisi çalıştırıyor.

 

BU ZULÜM DEĞİL DE NEDİR?

3.ülkelerden devlet eliyle getirilen işçilere, ülkemize gelmeden çalışmak için taahhütte bulunacak ancak aylardır bir kuruş para vermeden çalıştıracaksınız. Bu insanlar ne yer, ne içer demeden insafsızca insan haklarına aykırı şartlarda köle gibi devlet eliyle çalıştıracaksınız. Bunu asla kabul etmiyoruz.

 

YENİ İŞÇİLER GETİRİLİYOR

Yetmezmiş gibi yeni işçilerin getirileceği ve bunun çalışmalarının yapıldığı bilgisini de almış bulunmaktayız. Dalında ürün bırakmayanlar, halen daha işçi getirmeye çalışıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Geçtiğimiz sezonlarda şu an çalışan işçi sayısının yarısıyla iş bitirilirken, çalışan sayısı iki katına çıkartılmasına rağmen, kesim tonlarca ürünle geriden gidiyor, üzerine yeni işçilerde getirilmeye çalışıyor.Getirilen işçilerden komisyon alıyormusunuz?,almıyormusunuz? Hemen açıklayın!

 

KESİM SIRALARINDA VE ÖDEMELERDE YANDAŞLIK VE HAKSIZLIK

Bahçelerini kesmek isteyenlerin sıralarında kendi yandaşlarına ayrıcalık yaptıkları yetmezmiş gibi ödeme planlarında da kendi yandaşlarına öncelik veriyor, bahçesi kesilenler ödeneceği açıklanıyor, ödemeler gecikiyor çok geç kalınıyor ve bir miktar ödeme yapılmaya başlıyor. Geç kalınmış ödemeler de üreticinin banka hesaplarına yapılırken, diğer taraftan kendi yandaşlarına Cypfruvex ten çek çıkartarak öncelikli ödeme yaptıklarını üreticilerimiz görüyor ve söylüyor.

 

ÜRETİM BİR BÜTÜNDÜR

Bahçesi kesilmeyip ürünü yere dökülenler halen daha ödeme bekliyor. Ürerim maliyetler artmışken bu yönetmeme haliyle, üreticiyi batırıp üretimi bitirmeye çalışıyorlar. Değerinin çok altında parasını alamayan üretici gelecek yıl ki ürüne nasıl bakacak? Hükümet edenler, Tarım bakanlığı ve Cypfruvex yetkilileri sürekli bir şekilde propoganda yapıp sorunlara sorun katıyorlar, üreticiyi, işçiyi ve sektörden ekmek parası kazanan herkesi tüketmeye çalışıyorlar.

 

NARENCİYE SEKTÖRÜNÜ GÖZDEN ÇIKARTTILAR

Müjde verdiklerini söyleyip Narenciye sektörünü gözden çıkarttılar. Bir sonraki yılki üretimi de bitiriyorlar. Soğuk hava deposu müjdeleri ile toplumu kandırmaya çalışanlar üreticinin yüzünü paketleme yapıp ihraç etmeye değil, ürünün değerinin çok altında olan sıkmaya yönlendirmeye çalışıyor. Bunun üzerine üreticide umutsuzluğa kapılıp üretimden kopmaya ve bahçelerini kurutmaya başlıyor. Bu şartlarda Kaliteli ve verimli ürün çıkması için bekleniyor. Gelecek yıl kalite ve rekolte azalacak. Sonrada ürünler kalitesiz verimsizdir denilecek. CTP'nin tarım politikalarını bir an önce uygulamaya başlayınız. Aksi halde üretici bitecektir.

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Güzelyurt İlçe Başkanı

Çağlar Gulamkadir

10.06.2024

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