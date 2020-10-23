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''CTP Kıbrıs Türk halkının güvencesi olmaya devam edecek!''

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Cumhuriyetçi Türk Partisi bir açıklama yayınladı
''CTP Kıbrıs Türk halkının güvencesi olmaya devam edecek!''

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bugüne kadar ülkemizde barış, demokrasi ve adaletin tesis edilmesi için mücadele ederken, halkımızın insanca bir yaşam sürmesi öncelikli sorumluluklarımız arasında olmuştur.

5. Cumhurbaşkanı’nın belirlendiği seçim, devlet olanaklarının istismar edildiği, ülkemiz demokrasisinin yaralandığı, seçimin sonucunu değiştirmeye yönelik iç ve dış müdahalelerin görünür biçimde yaşandığı bir ortamda gerçekleşti. Seçim sürecinde, Kıbrıs Türk Halkı kamplaştırılarak, toplumsal bütünlüğe ağır hasar verildi. Demokrasinin ve hukukun bu kadar hırpalandığı bir ortamda hem halkımızın özne olma kapasitesine sahip çıktığımızı göstermek, hem de bugüne dek yürüttüğümüz diyalog ve uzlaşı çağrısı ekseninde toplumsal kamplaşmanın önüne geçeceğimizi belirtmek amacıyla yemin törenine başkan ve meclis grup başkan vekilleri düzeyinde katılım gösterdik.

Seçimin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı’nın başbakanlıktan istifa etmeyerek, Anayasayı ilk günden çiğnemesi, hukuk devletinin temellerini sarsmıştır. Hükümetin işgüder durumdaki bakanlarından bazıları, partilerinin genel başkanlığına aday olup, makamlarını propaganda amaçlı kullanırken, partizan işlemlere de devam ederek parti devlet bütünleşmesine yeni örnekler sergilemektedir.

CTP, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de, doğduğu yer neresi, ya da kökeni ne olursa olsun, tüm yurttaşlarımızın ülkemizin olanaklarından eşit biçimde yararlanması ve 5. Cumhurbaşkanı’nın anayasal çerçevede görev yürütmesini sağlayacak çabalarını kesintisiz olarak sürdürecektir. Toplumumuza verilen zararın telafisi için, durmaksızın çalışmaya devam edeceğimiz bilinmelidir.

50 yıllık geçmişinde Kıbrıs Türk halkının varlığını ve çıkarlarını her şeyin üstünde gören CTP, bundan böyle de Kıbrıs Türk halkının birbirine kenetlenerek güvenli bir geleceğe kendi kimliği, kendi iradesi ve kendi ülkesinde söz sahibi olarak ilerlemesinin güvencesi olmaya devam edecektir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

 

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