CTP, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nı ziyaret etti

CTP'den yapılan açıklama:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarının Meclis’ten geçmesi halinde ekonominin anayasası olacağını söyledi. Hükümetlerin kısa ömürlü olmasından dolayı uzun vadeli planlar yapılamadığına dikkat çeken Erhürman, hükümete gelmeleri halinde ilk işlerinin 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarını Meclis’ten nitelikli çoğunlukla geçirmek olacağını kaydetti. Erhürman bugün, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nı (KTTO)’yu ziyaret ederek Kıbrıs Sorununda yaşanan son gelişmeleri anlattı, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planları projesinden bahsetti. Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli ile eski sağlık bakanı Filiz Besim eşlik etti.

“NÜFUS PLANLAMARIYLA HEMŞİRE VE DOKTOR İHTİYACIMIZI ÖNGÖREBİLECEĞİZ”

Hayata geçirilecek 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarından bahseden CTP lideri Tufan Erhürman, nüfus planlamalarıyla birlikte hemşire ve doktor ihtiyaçlarını da öngörebileceklerini ifade etti. Mevcut hükümetin her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da öngörüsüz davrandığını ifade eden Erhürman, bu öngörüsüzlükten dolayı özellikle pandemi sürecinde doktor ve hemşirelerin büyük yük altında kaldıklarına dikkat çekti. Hükümetlerin kısa ömürlü olmasından dolayı uzun vadeli planların hayata geçirilemediğine değinen Erhürman, iktidara gelmeleri halinde ekonomik, sosyal ve kültürel olarak düzenlenen kalkınma planlarını hayata geçireceklerini söyledi.

“NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK OLMASI ÖNEMLİ”

Bu planları hayata geçirirken sadece hükümet çoğunluğunun değil, Meclis iradesinin temsil edileceği nitelikli çoğunlukla geçmesini arzu ettiklerini ifade eden Erhürman, “Nüfus planlamasını da yapalım ki ona paralel olarak hemşire ve hekim ihtiyacımız da planlayabilelim. Bunu ekonomide de öngörüyoruz” dedi. TL’nin sürekli değer kaybettiğine de değinen Erhürman, bunu da hesaba katarak hareket etmeleri gerektiğini, yaşanabilecek döviz krizlerine hazırlıksız yakalanmamaları gerektiğinin altını çizdi. Bahsettiği planın ekonomi ve sosyal yaşamın anayasası olduğunun altını çizen Erhürman, bu planların hayata geçmemesi halinde günübirlik yapılacak işlerle hiçbir yere varılamayacağının altını çizdi.

“DÜNYAYLA KURDUĞUMUZ İLİŞKİLER SARSILIYOR”

Kıbrıs Sorununa da değinen Genel Başkan Tufan Erhürman, yaptıkları tüm uyarılara rağmen mevcut Kıbrıs Türk liderliğinin Cenevre’de iki devletli çözüm tezini gündeme getirdiğini, bununla birlikte iki tarafın uluslararası statülerinin BM tarafından eşitlenmesini talep ettiğini belirtti. Bu önerilerin kabul edilmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini ve kendilerinin de bu konuda çeşitli uyarılar yaptıklarını kaydeden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin 2004’te oluşturduğu ve süreç içerisinde sürdürdüğü çözüm iradesinin sekteye uğratıldığını ve dünyayla kurduğu ilişkilerin sarsılma noktasına gelebileceğinden endişe ettiklerini dile getirdi.

BOLAT: HÜKÜMETLER DEĞİŞSE BİLE PLANLARIN SABİT KALMASI GEREK

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, Erhürman’ın gündeme getirdiği 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarını son derece olumlu bulduklarını belirtti. Hükümetler değişse bile planların sabit kalması gerektiğine vurgu yapan Bolat, maalesef bu ülkede bu uygulamanın olmadığını ifade etti. Hükümetlerin başlattığı politikaların, başka partilerin iktidara gelmeleri halinde sonuca ulaştırılamadığına dikkat çeken Bolat, “Bunun bir standardı olması lazım. Hükümetlerin devamlılığı olmadığı için sorunlara uzun vadeli çözümler bulunamıyor” dedi.

MORRİS: DEVLETİN SAĞLIK POLİTİKASI OLMALI

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris de, uluslararası normları, standartları ve hukuku bu ülkeye getirecek bir sistemin oluşması için her türlü barışçıl desteği vereceklerini belirtti. Hükümetlerin popülist sağlık politikaları yerine, devletin oturmuş sağlık politikası olması gerektiğinin altını çizen Morris, “Nüfusumuzu bilmiyoruz, ihtiyaçlarımızı bilmiyoruz. Gittikçe artan sorunlarla karşı karşıyayız” dedi.