CTP: Kişmir'in T.C.’ne giriş yapmasına izin verilmemesi asla kabul edilebilir değil

İşte açıklama;

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir’in, İstanbul Havaalanı’nda ‘Türkiye için güvenlik tehdidi oluşturduğu’ iddiasıyla göz altına alınması ve Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapmasına izin verilmemesi asla kabul edilebilir bir tutum değildir.

Söz konusu uygulamayı, hangi görüşten olursa olsun Kıbrıslı Türkler kabul etmemekte ve tepki göstermektedir. İnsanların siyasi görüşüne göre sınıflandırılması, toplumun bölünmesi gibi ayrıştırıcı politikalar, Kıbrıslı Türklerin alışkın olduğu şeyler değildir.

Toplumumuzun, insan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konularındaki hassasiyetini Türkiye’deki yetkililer dahil artık herkesin içselleştirmesi gerekmektedir. Bugüne kadar antidemokratik ve insan haklarını yok sayan her konunun karşısında durarak var olan Kıbrıs Türk halkı, bundan sonra da her koşulda var olmaya devam edecektir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olarak antidemokratik bu zihniyetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak ister, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir’e dayanışmamızı iletiriz.

Ülkeyi yangın yerinde çevirenler, kurultaydan başka bir şey düşünmeyenler, Anayasa’yı ihlal edenler, toplum vicdanında kapanmayacak yaralar açanlar, böylesi ciddi bir konu karşısında da suskunluklarını korumaktadırlar. Bu halka vermediği zarar kalmayan Azınlık Hükümeti’nin böylesi bir ciddi konuda açıklama yapmaması kabul edilemez.

Sn. Tatar ise Cumhurbaşkanlığı makamını adeta ‘seyahat’ makamına çevirmiş ve ülkedeki en ufak sorunlardan bile haberdar olmadığı açıkça bellidir. Sn. Tatar basın camiasını temsil eden BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir’in neden Türkiye’ye giriş yapamadığını halka açıklamak zorundadır.

Sn. Tatar ve Azınlık Hükümeti’nin, üçüncü kez yaşanan bu tavrın gerekçesiyle ilgili topluma açıklama yapma zorunluluğu vardır. Konuşulan ‘yasaklılar listesi’ içerisinde başka hangi vatandaşlarımızın ismi vardır?

Bu soruları yanıtlama mecburiyetine sahip olanlar, bugün susmayı tercih edip koltuklarında oturmayı tercih etse de; Kıbrıs Türk halkı hukuk tanımaz ve antidemokratik bu zihniyetten hiç kuşkusuz hesap soracaktır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

10.10.2021