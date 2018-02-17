CTP kritik bir kararla karşı karşıya

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı için yine İsmet Akim ismi geçiyor

Hükümet güvenoyu alır almaz istifasını veren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’ndan boşalan yere Cumhuriyetçi Türk Partisi yönetiminin kimi atayacağı ile ilgili istişare ve tartışmalar sürerken adı adaylar arasında geçen Eski Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim, göreve yeniden gelirse, CTP içindeki çevreler Akim ile ilgili medyada yer alan iddia ve tartışmaları nasıl göğüsleyeceklerini kara kara düşünüyorlar.

Zamanın CTP hükemetince ve Sn Erhurman’nın defalarca münhalsız personel istihdamına karşıyız demesine karşın Kıb-Tek’e 160 münhalsiz sınavsız bir şekilde yakınlarını yerleştirmesi dönemin medyasında büyük tartışmalara neden olurken, CTP bu istihdamlar karşısında zor durumda kalmıştı.

CTP aynı dönemde Akim’i uyarmasına karşın, gayri yasal, her türlü sosyal haktan ve toplu iş sözleşmesinden yoksun 42 kişi işe alarak aylarca yasa dışı çalıştırdığı gerçeği ile karşı karşıya kaldı ve konu daha sonra sayıştaylıkça da tespit edildi ve yargıya taşındı.

Akim döneminin Başbakanı olan Özkan Yorgancıoğlu’a yönelik “Sen Edison musun?” diye bir ifade kullanan ve kendini bile aydınlatmayan led armatürleri alarak Kıb-Tek’i milyonlarca dolar zarara soktuğu iddiaları da Akim’in yeniden göreve gelmesi durumunda gündeme gelecek konular arasında olacak gibi görünüyor.

Piyasa değeri 5,5 milyon euro olan 2 adet jeneratörü ihalesiz 15,7 milyon Euro’ya Kıb-Tek’e aldığı ile ilgili henüz sonuçlanmayan tartışmanın yanı sıra, Akim’in Kurum yönetiminde bulunduğu süre içerisinde piyasa değeri 20 bin Sterlin olan liftli araçları ihalesiz bir şekilde İngiltere’den 7 adet aldıran ve tanesi 60 bin sterline kuruma aldığı iddiaları da henüz ortada olduğu ifade ediliyor.

Değiştirilmesi aylar süren işlemler olan ve yıllardır parti parti alınıp değiştirilen elektronik sayaçları bir defada 160 euro tanesinden 150 bin adet almaya çalışan ancak yoğun eleştiriler karşısında geri adım atan, sonra da çok az sayıda alınmasına rağmen 80 euro tanesi alınan sayaç tartışmasının başaktörü olan İsmet Akim’i Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yeniden Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirip bu iddialar ile yeniden yüzleşip yüzleşemeyeceği bugünlerde merak konusu.

(kıbrıspostasi)