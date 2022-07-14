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CTP, KTÖS’ü kabul etti

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CTP, KTÖS’ü kabul etti
CTP, KTÖS’ü kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bugün Parti Genel Merkezi’nde Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası (KTÖS) heyetini kabul etti ve eğitimdeki sorunları masaya yatırdı. Kabulde CTP
adına Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK Üyesi Hüseyin
Özel yer aldı. Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tasfiye edilmeye çalışılmasıyla ilgili CTP’yi
ziyaret eden KTÖS yetkilileri, bu konuda eylemlilik haline geçtiklerini ve CTP’den de bu
konuda destek talep ettiklerini ifade etti. Kabulde konuşma yapan Genel Başkan Tufan
Erhürman, eğitimdeki sorunları çözebilmek için beş yıllık ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınma planlarının hayata geçirilmesinin şart olduğunu, CTP olarak bunu seçimden önce de
dile getirdiklerini anımsattı.

ERHÜRMAN: KENDİ PLANLARIMIZI HAZIRLAMAMIZ LAZIM

Ülke ve eğitimdeki sorunların hazırlanacak plan programlar çerçevesinde çözülebileceğini
aktaran Genel Başkan Tufan Erhürman, artık Kıbrıslı Türklerin kendi planlarını hazırlaması
gerektiğinin altını çizdi. TC ile imzalanan ekonomik ve mali işbirliği anlaşmasını örnek
gösteren Erhürman, beş yıllık ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planı hazırlayıp TC ile
imzalanacak protokollerin de bu plandaki projelerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Atatürk Öğretmen Akademisi’nin bir misyonu olduğunu, bu misyon çerçevesinde de yıllardır
çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Erhürman, Akademi’nin işlevini budama gibi
sonuçların ortaya çıkmasının son derece tehlikeli olacağını işaret etti. Bu konuda yapılmak
istenen çalışmalarda hükümetin ilgili sendikalarla yeterli diyalog kurmamasının da normal bir durum olmadığına vurgu yapan Erhürman, bu konuyu parti olarak hem Meclis’te dile getireceklerini, hem de bir istişare süreci başlatacaklarını açıkladı.

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MAVİŞ: AÖA’YI ORTADAN KALDIRACAK ADIMLARA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ


KTÖS Başkanı Burak Maviş de Eğitim Bakanlığı’nın Atatürk Öğretmen Akademisi’nin
misyonunu ortadan kaldıracak adımlar atmak istediğini söyledi. 85 yıllık bir kurumun ortadan
kaldırılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Maviş, bir eylemlilik süreci başlattıklarını ve
sabah saatlerinde bakanlık önünde basın açıklaması yaptıklarını anımsattı. Maviş, hükümetin
bu tavrı karşısında birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi ve CTP’den bu konuda
destek talebinde bulundu.

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