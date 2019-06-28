CTP Kurultayı 6 Ekim'de

BRT'nin haberine göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT muhabirine yaptığı açıklamada, Parti Meclisi'nin, Kasım 2019’da planlanan kurultayın 6 Ekim 2019'da yapılmasını kararlaştırdığını bildirdi.
Erhürman, 27’nci olağan kurultayı, olabildiğince erken bir tarihe almak istemeleri nedeniyle 6 Ekim tarihinin belirlendiğini söyledi. Ana muhalefet partisi CTP'nin 27’nci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan ve Parti Meclisi üyelerinin seçimi yapılacak.
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