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CTP Kurultayı... PM seçimi için 925 kişi oy kullandı, işte kazananlar

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CTP Kurultayı... PM seçimi için 925 kişi oy kullandı, işte kazananlar
CTP Kurultayı... PM seçimi için 925 kişi oy kullandı, işte kazananlar

CTP Kurultayı... PM seçimi için 925 kişi oy kullandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 27’nci Olağan Kurultayı tamamlandı. Kurultay’da genel başkanlığa tek aday olan Tufan Erhürman yeniden partinin genel başkanı oldu. Kurultayda CTP PM üyeleri de seçildi.

İşte CTP PM üyeleri:

Sıla Usar

Teberrüken Uluçay

Feriha Tel

Salahi Şahiner

Ürün Solyalı

Osman Bicen

Fikri Toros

Filiz Besim

Fazilet Özdenefe

Ali Karavezirler

Birol Karaman

Ongun Talat

Armağan Candan

Çiçek Gökçün

İlke Sabit Soyer

Serkan Soyalan

Fatma Miralay

Fide Kürşat

Erdoğan Sorakın

Muhittin Özsağlam

Hamit Caner

Ülkü Taşseven

Hasan Öztaş

Simge Okburan

Öyküm Akcan

Asım Akansoy

İpek Akın

Mehmet Çağlar

Onur Olguner

Doğuş Derya

Emel Ulaş

Tülin Murat

Tülay Sönmez

Reyhan Soytseven

Hafife Işısal

Ahmet Latif

Hüseyin Gürşan

Ömür Alibaba

Dilek Ceylanlı

Halil USkuri

Cemal Mert

Zekiye Gece

Alpay Afşaroğlu

Büke Ada

Emel Kişi

Alpay Çelebi

Hüseyin Özel

Hüseyin Manik

Biray Deliceırmak

Ömer Naşit

Barış Önel

Gökhan Paşa

Fatma Şençağ

Zühre Civa

Sevilay Küçüksu

Ali Seylani

Emine Kandaz

Hüseyin Erçal

Hülya Akbil

Özgür Kaçmaz

Hülya Devaşan

Burhan Eraslan

Zeliş Sipahi

Bertan Tokar

Hüda Avşaroğlu

Seda Efendi

Orcan Saygılı

Derviş Aygın

Çağkan Kabataş

Ulaş Ersezen

Selda Şafak

Meftüne Hocalı

Fırat Burak

Yalçın Kömürcügil

Çağdaş Aydaş

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