CTP: Lapta'da Tek Değişen İsim, Değişmeyen Emekçilerin Çilesi Old

CTP Lapta Belediye Meclisi Grubu olarak Lapta Belediyesi’nde yaşanan gelişmeleri endişe ile takip etmekteyiz. Bir önceki Belediye Başkanına koymuş olduğu ciddi eleştiriler sonrasında 2018 yılında Belediye Başkanı seçilen Mustafa Aktuğ’un seçimlerde ortaya koymuş olduğu iddia ve hedeflerin çok gerisinde olması Lapta belde halkını büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır.

KATILIMCILIKTA DA LAFTA KALDI

Seçim Kampanyasında Lapta Belediyesini mali açıdan batmakta olan başka Belediyelere dönmesinden endişe ettiğini ifade eden Mustafa Aktuğ’un döneminde Lapta Belediyesi örnek verdiği belediyelerin çok gerisinde kalmıştır.

Mali sıkıntı ile baş etmek için çözüm yöntemi olarak Halk konseyleri kurmayı vaat eden Aktuğ ortaya koyacağı plan ile bu sıkıntıları aşacağını her konuşmasında belirtmiştir. Ancak ortaya ne bir plan konulmuş ne de çare diye ortaya koyduğu halk konseylerini kurabilmiştir.

ÇEK KIRDIRARAK BORÇLANMAYA ÇALIŞTI

Tüm seçim süreci boyunca bir önceki başkanın usulsüz, yasa dışı ve baskıcı uygulamalarından bahseden Aktuğ yasa dışılığı adet haline getirmiştir. Daha önce AB katkılarını kullanarak maaş ödemeye çalışan Aktuğ son olarak akla gelmeyecek bir yöntem ile ve belediye meclisini hiçe sayarak ileri tarihli bir çek düzenleyerek, erken tarihte ciro etmek sureti ile yüksek faiz ile borçlanmaya gitmiştir. Bunu ortaya çıkması ile telaşa kapılan Aktuğ bu uygulamayı tekrarlayamamış bunun yerine emekçilerin alın terlerinin karşılığı olan maaşlarını ödememiş ve bunu yasa dışı borçlanmanın engellemesine bağlamıştır.

KAVGAMIZ İSİMLERLE DEĞİL MENTALİTEYLEDİR

Her şeyden önce belirtmek isteriz ki bizler geçtiğimiz dönemde de bugün de isimlere bakmaksızın konu halk ve emekçiler olduğu zaman gerekli tepkiyi vermekten hiçbir zaman çekinmedik ve çekinmeyiz. CTP’nin temel şiarı olan emekçinin yanında olmak bizler için bir milimetre dahi ödün vermeyeceğimiz ana prensiptir. Bu aşamada belediye meclis üyeleri olarak her türlü ödemenin ve yatırımın ertelenebileceği ancak belediye çalışanlarının maaşlarında olabilecek her türlü kesinti ve gecikmenin kabul edilemez olduğunu belirtiriz.

EMEKÇİLER İÇİN GÖREVE HAZIRIZ

Bugün geldiğimiz noktada belediye emekçileri 2,5 aydır ödenememiştir. Bunun sebebi plan yapacağız deyip plansızlıkla beldeyi yöneten yönetimdir. Çözüm yasadışı yollara tenezzül etmek değil akılcı ve yasal yollarla kaynak yaratabilmektir. Bizler özellikle emekçilerin yaşadığı olumsuzlukları gidermek adına bu anlamda göreve hazır olduğumuzu halkla paylaşır belediye başkanını spekülasyon yaratmak yerine sorun çözmek için adım atmaya çağırırız.

CTP Lapta Belediye Meclis Grubu

20.05.2021