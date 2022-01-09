CTP Lefkoşa 2. Sıra adayı Av. Solaylı: Genç girişimcilerin ve üretimin önünü açmak sorumluluğumuz olmalı

İşte açıklama;

Özellikle genç girişimcilerin ve üretimin önünü açmak sorumluluğumuz olmalı.

Bunun için de girişimcilik ve üretim doğru bir şekilde ve zamanında desteklenmeli:

CTP’nin taahhüdü:

1. Teşvik sistemi yeniden yapılandırılarak ‘uzun vadeli kalkınma eylem planı’ çerçevesindeki sektörel kalkınma önceliklerine uygun, hedef bazlı ve ölçülebilir teşvikler getirilecek, kapasite fazlası olan yatırım alanlarının teşvik kapsamından çıkarılması sağlanacak. Teşviklerin sürekliliği sektörel bazda yeniden değerlendirilecek.

2. Katma değeri artıracak ve yeni iş olanakları yaratacak yatırımlara düşük faizli, uzun vadeli finansman sağlanacak.

3. Üreticimizi hammaddeden ihracata kadar destekleyecek bir teşvik sistemi tasarlanarak üretim ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi sağlanacak;

i. Elektrik girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla 2010 yılından bu yana güncelleştirilmeyen Elektrik Teşviki yükseltilecek.

ii. Sosyal sigorta işveren desteği ve benzeri mekanizmaların geliştirilmesi sağlanacak.

iii. Hammadde tedariki ve ürün ihracatı ile ilgili navlun destekleri sağlanacak.

iv. Uluslararası kalite standartlarına uyumlaştırma ve belgelendirme çerçevesindeki destekler artırılacak.

4. Finansal kaynaklarımızdan tüm toplumun etkin faydalanması için Kamu bankalarındaki kaynaklara erişim siyasetten arındırılacak, kalkınma önceliklerine uygun ve bilimsel verilere dayanan projelere finansman sağlanacak.