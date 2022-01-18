CTP Lefkoşa 2. Sıra adayı Av. Solyalı: Faiz bey AİHM'in Alt Yönetim vurgusunu perçinliyor...

İşte açıklama;

Faiz bey Ercan Havalimanının Türkiye Cumhuriyeti iç hatlar statüsünde olması için çalışma başladığı konusunda ne demek istediğini anlatmadı... Seçime 3 gün kala yine kaos yarattı.

Vergi indirimi mi? Ucuz bilet mi? Uygulamanın niyeti nedir?

Bunun iki ülke arasında SIVIL HAVACILIK kurumları vasıtasıyla fiyat uygulamasının uygun bir protokol ile çözülmesinde bir engel mi vardır?

Ancak, muhaceretsiz bir girişten bahsediyorsa buna izin vermeyeceğimizi de biliyordur....

Bunu Türkiyedeki yöneticilere "cici" görünmek icin yapiyorsa da bilmelidir ki Avrupan Insan Hakları Mahkemesinin "ALT YÖNETIM" vurgusunu perçinlediğini ve uluslararası hukukta Kıbrıslı Türklerin cezalandırılacağının farkında bile değil...