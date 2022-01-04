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CTP Lefkoşa adayı Av. Ürün Solyalı: Adalet Bakanlığını veya Yargı Bağımsızlığına müdahaleyi asla kabul etmeyeceğiz

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CTP Lefkoşa adayı Av. Ürün Solyalı: Adalet Bakanlığını veya Yargı Bağımsızlığına müdahaleyi asla kabul etmeyeceğiz
CTP Lefkoşa adayı Av. Ürün Solyalı: Adalet Bakanlığını veya Yargı Bağımsızlığına müdahaleyi asla kabul etmeyeceğiz

İşte açıklama;

Çok uzakta değil, Nisan 2021’de Yargı Bağımsızlığına yapılan saldırı karşısında hem toplumun önemli bir kesimi ama özellikle biz avukatlar olarak ilkesel bir duruşla sesimizi yükseltmiştik. O saldırıyı sadece yargıya değil, kurumlarımıza ve ilkelerimize yapılan bir saldırı olarak da nitelemiştik.

Yeni bir mücadele döneminin başladığını, cesaret ve doğrudan iletişim ile doğruların Kıbrıslı Türklerin bu memlekette özne olduğu önkoşulu ile anlatılacağını ortaya koymuştuk.

Bugün Adalet Bakanlığı tartışmaları yeniden gündemde.

Cevabımız çok net. Adalet Bakanlığını veya Yargı Bağımsızlığına müdahaleyi asla kabul etmeyecek, buna karşı her alanda mücadeleyi yükselteceğiz.

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