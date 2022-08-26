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CTP, Lefkoşa Adayını Belirledi

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CTP Lefkoşa İlçesi, yerel seçimlerde LTB belediye başkanı adayı olacak ismi seçti. CTP'nin adayı Sıla Usar İncirli oldu.
CTP, Lefkoşa Adayını Belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye başkanı adayı olacak ismi seçti. CTP'li vekil Sıla Usar İncirli, başkanlık yarışının galibi oldu. 

LTB aday adaylığını açıklayan Onur Olguner ile Sıla Usar İncirli, LTB Başkan adaylığı için yarıştı.

CTP Lefkoşa ilçe binasına kurulan sandıklar saat 20.00'da kapandı. Bin civarı üyeden yaklaşık 210 üyenin oy kullandığı belirtildi.

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