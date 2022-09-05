CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Arşehit: Lefkoşa bu personel yapısı ile sadece maaş ödeyen bir pozisyonda

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, LTB Başkanı Mehmet Harmancı'yı desteklediklerini ama uluslararası ilişkilerde zayıf kaldığını gördüklerini dile getirerek, “Lefkoşa şu an bu personel yapısı ile sadece maaş ödeyen bir pozisyondadır” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' adlı programa katıldı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞUNA BARIŞ İSTEYEN BİRİ OTURMALI”

Rifat Arşehit, 2025 yılında Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanı yapacaklarını dile getirerek, “Başka çaremiz yok, cumhurbaşkanlığı koltuğuna barış isteyen biri oturmalı” dedi.

“BELEDİYELERİ BİRLEŞTİRME YASA TASARISI EMRİVAKİ VE BİLİMSEL BİR KRİTERE DAYANMIYOR”

Belediyelerin bireştirilmesindeki amacın vatandaşa daha iyi hizmet vermek ve belediyelerin güçlendirilmesi olduğuna değinen Arşehit, "Belediyeleri birleştirme ile ilgili yasa tasarısının emrivaki ve bilimsel bir kritere dayanmıyor." dedi.

CTP’nin üzerinde durduğu iki önemli nokta olduğunu kaydeden Arşehit, "Birinci önemli nokta belediyelerin mali olarak güçendirilmesi, ikincisinin ise denetleme."

“Bu değişiklik yasasında bunların hiç biri yok” diyen Arşehit, anayasaya aykırılıkların olduğunu vurguladı.

Arşehit, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı daha imzalamadığını ancak CTP’nin dava etmek için hazırlık yaptığını Resmi Gazete'de henüz yayımlanmadığı için dava edemediklerini söyledi.

“LEFKOŞA BU PERSONEL YAPISI İLE SADECE MAAŞ ÖDEYEN BİR POZİSYONDADIR”

Sıla Usar İncirli’nin bütün Lefkoşa için aday olduğundan bahseden Arşehit, Lefkoşa Belediyesi’nin yurtdışı ilişkileri olduğuna değindi. Harmancı'yı desteklediklerini ancak uluslararası ilişkilerde zayıf kaldığını gördüklerini dile getiren Arşehit, “Lefkoşa şu an bu personel yapısı ile sadece maaş ödeyen bir pozisyondadır.” dedi.

“HARMANCI’YI DESTEKLEDİĞİMİZ İÇİN ÇOK ELEŞTİRİ ALDIK”

Herkesin CTP’nin adayını beklediğini ve ona göre pozisyon alacağını vurgulayan Arşehit, "Harmancı’yı desteklemekten çok eleştiri aldık."

“CTP İÇİN ÖNEMLİ OLAN KIBRIS TÜRK HALKIDIR”

CTP’den başka örgütlü çalışan bir yapı olmadığını söyleyen Arşehit, CTP’nin belli bir duruşunun her zaman var olduğuna vurgu yaptı. Arşehit, “CTP’nin gerek Türkiye gerek diğer ülkelerle ilişkileri vardır ama CTP için önemli olan Kıbrıs Türk halkıdır.” dedi.

"KIBRIS SORUNUNDA TEK ÇÖZÜM FEDERASYON"

Kıbrıs konusuna çözüm noktasında CTP’nin misyonunun devam edeceğinden bahseden Arşehit, Kıbrıs Türk halkını çözüme ulaştıracak öncü partinin CTP olacağını söyledi. Arşehit, Türkiye’nin bugünkü yönetiminde Kıbrıs sorununu çözmek istemediğini kaydeden Arşehit, “Bunun içinde çözümsüzlüğü sağlıyor.” dedi. Kıbrıs sorununda olabilecek tek çözümün ise ‘fedarasyon’ olduğuna dikkatleri çekti.

“BÜTÜN DEĞİŞİKLİKLERİ YAPTIKTAN SONRA BİLGİYE GEREK YOKTUR”

Meclis Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Tatar’ın çağrısı üzerine 13 Eylül’de toplanacak olması ile ilgili şahsi fikrinin katılınmaması yönünde olduğunu vurgulayan Arşehit, “Katılınmamasından yanayım çünkü; bize sormadan politikaYı değiştirdi, iki toplumlu federasyondan çıkıp iki devletli çözüme geçti, bütün değişiklikleri yaptıktan sonra bilgiye gerek yoktur.” ifadelerini kullandı.

“KAYNAKLAR YETERLİDİR, ÖNEMLİ OLAN NEREYE KULLANILDIĞI”

Ülkenin kaynakalarının kendi ayakları üstünde durmak için yeterli olduğunu söyleyen Arşehit, önemli olan bu kaynağın nereye ve nasıl kullandığı olduğunu belirtti. Arşehit, “Her hafta 3-5 tane bürokrat atar veya görevden alırsanız kaynak oraya gider” diye konuştu.

kaynak : kıbrıs postası