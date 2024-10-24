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CTP Lefkoşa İlçesi görev dağılımını yaptı

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CTP Lefkoşa İlçesi görev dağılımını yaptı
CTP Lefkoşa İlçesi görev dağılımını yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu, geçtiğimiz hafta düzenlenen 41’inci Olağan Kongresi’nden sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi. Parti üyelerinin verdiği oylarla yönetim kuruluna girmeye hak kazanan üyeler, görev bölümünü dün akşam Devrim Barçın başkanlığında yaptı.

 

Buna göre 41’inci dönem CTP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’nda görevler şu şekilde belirlendi:

 

Devrim Barçın - İlçe Başkanı

Mustafa Gürkan - İlçe Sekreteri

Ahmet Güneş - Örgütlenme Sorumlusu

Hüda Avşaroğlu - Sayman

Öykü Akcan - Yerel Yönetimler Sorumlusu

Ali Alp Kolozali - Yerel Yönetimler Sorumlusu

Eda Aşan - Sosyal İşler Sorumlusu

Eser Öktem - Sosyal İşler Sorumlusu

Arif Osum - Dışilişkiler ve Eğitim Sorumlusu

Dilan Aşan - Faal Üye

Yeşim Bozat - Faal Üye

 

Disiplin Kurulu Üyeleri

Cezar Oransel

Nedret Tümkan

Niyazi Okutan

Mehmet Erenler

Yunus Konaç

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