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CTP Lefkoşa İlçesi’nden enflasyon paneli: Çalışma hayatına etkileri tartışılacak

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, ülkedeki yüksek enflasyonun çalışma hayatına etkilerini tartışmak üzere bir panel düzenliyor.
CTP Lefkoşa İlçesi’nden enflasyon paneli: Çalışma hayatına etkileri tartışılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, ülkedeki yüksek enflasyonun çalışma hayatına etkilerini tartışmak üzere bir panel düzenliyor.

Bugün saat 19.00'da CTP Lefkoşa İlçe Binası'nda gerçekleşecek panelde, ekonomist Mertkan Hamit panelist olarak yer alacak. Moderatörlüğünü CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın’ın yapacağı etkinlikte, enflasyonun iş dünyası ve çalışanlar üzerindeki etkileri ele alınacak.

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