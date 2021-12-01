CTP Lefkoşa kontenjan adayları belli oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa kontenjan adayları konusunda son kararını verdiği ve bu isimlerin Derviş Kemal Deniz, Ödül Muhtaroğlu ve Devrim Barçın olacağı öğrenildi.

Ödül Muhtaroğlu ile Devrim Barçın’ın kesinleştiği, Derviş Kemal Deniz’le de prensipte anlaşıldığı öğrenildi.

İlk çalışmalara göre Lefkoşa’da üçüncü sırada Derviş Kemal Deniz’in, beşinci sırada Ödül Muhtaroğlu’nun, yedinci sırada ise Devrim Barçın’ın yer alması kararlaştırıldı ama bu sıralamanın değişebileceği de söyleniyor.

Milletin Partisi kapanıyor, Zaroğlu: “UBP’ye katılacağız”

15 gün önce Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından UBP’ye katılmaları konusunda teklif aldığını belirten Milletin Partisi Parti Kurucusu Bertan Zaroğlu, parti olarak UBP’ye geçmek için oybirliği ile karar aldıklarını açıkladı.

15 gün önce Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından UBP’ye katılmaları konusunda teklif aldığını belirten Milletin Partisi Parti Kurucusu Bertan Zaroğlu, parti olarak UBP’ye geçmek için oybirliği ile karar aldıklarını açıkladı.

Zaroğlu, “Gelen teklifi parti yetkili kurullarıyla görüşüp değerlendirdik, tüm parti yetkilileri ve üyeleri oy birliği ile bu kararı aldı. Önümüzdeki günlerde milli birlik ve bütünlük adına UBP’ye katılacağız. Yapılan 6. Sıra teklifini Parti Meclisi ve MYK’ya bildirdik, uygun görüldü. Ortak akıllar, bir bütün halinde hareket edeceğiz.” dedi.

CTP heyeti, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, kriz dönemine özel plan ve programlarıyla CTP olarak hükümete talip olduklarının altını çizdi.

Erhürman, sorunların üzerine kararlılıkla gidileceğini ve zaman geçirilmeden çözüm yollarına ulaşılacağı üzerinde durdu.

Ziyaretler sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, milletvekilleri Doğuş Derya, Özdil Nami, eski Lefkoşa Türk Belediyesi başkanları Kutlay Erk ile Kadri Fellahoğlu ve Lefkoşa ilçe yöneticileri de eşlik etti.

Gürsel Uzun UBP milletvekili aday adayı

Ülkemizde 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne yönelik milletvekilliği aday süreci devam ediyor. Seçim kapsamında Ulusal Birlik Partisi’ne aday adaylığı sürecinde birçok isim başvuruda bulundu. Bugün UBP PM ve MYK Üyesi Gürsel Uzun da UBP’den milletvekili adayı olabilmek için başvuru yaptı. Adaylık başvurusunun ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Uzun, makam ve ekonomik beklentim yoktur mesajı verdi. Gürsel Uzun, adaylığının sadece bazı şeyleri değiştirebilmek için olduğunu vurguladı. Gürsel Uzun’un açıklaması şöyle: Değerli partililerimiz ve halkımız... Saygıdeğer Ulusal Birlik Partililer ve değerli vatandaşlarım, hepimizi saygı ve en içten duygularımla selamlarım. Adaylığım bir yere varabilmek için değil, Sadece bazı şeyleri değiştirebilmek içindir...

Siyaseti meslek veya geçim yeri olarak gören değil, hizmet etmek için gören ve bu yolda etikete de gerek olmadığını en iyi bilen biri olarak... İnsan sevgisi, toplum sevgisi, Ülke sevgisi, gelecek için olan korkularım endişelerim konusunda mücadele edebilmek, insan olarak duyduğum sorumluluğumu resmileştirmek, kağıda dökmek için vekaletinizi talep etmekteyim...

birikimimi, tecrübelerimi ve katkı koyabileceğim her şeyi doğru bir şekilde, doğrulardan şaşmadan, Sizin adınıza aktarmaya, takip etmeye ve neticelendirme adına vekiliniz olmaya aday adayı olduğumu siz partililere ve saygıdeğer Halkımıza arz ederim... Bugüne kadar ki doğru bildiğim yolda verdiğim mücadele ve duruşumun bundan sonrasında istikrarını koruyacağı konusunda kimsenin kuşkusu olmasın.... Adaylığım, Mücadele isteğim ve arzum yarına ilişkin toplumsal endişe ve var oluş mücadelemizi, umuda ve güvene dönüştürebilmek için yakalanan yeni yapılanma Fırsatı ile birlikte katkı koyma arzumdandır... Bu konudaki desteğinizi şahsım adına değil, Partimiz, Halkımız ve ülkemiz adına talep ediyorum... Makam beklentim yoktur, Ekonomik beklentim de... Bir şey olmak İçin de değil, Bir şeylere katkı koyma adına, birilerinin değil, bir gurubun, bir ailenin değil, herkesin, Bütün toplumun adına sizin vekiliniz olmayı talep ediyorum...

Bana vereceğiniz destek için şimdiden teşekkürlerimi iletir sevgi ve saygılarımı sunuyorum...

Gürsel UZUN UBP MV. Aday Adayı

Alişan Şan, UBP’den aday adayı olacağını duyurdu

Oşan Group Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Şan, Ocak 2022’de gerçekleşecek erken genel seçimleri için Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) milletvekili aday adayı olacağını duyurdu.

ALİŞAN ŞAN KİMDİR?

1978 yılında Lefkoşa’da doğru. İlk öğretimini Gönyeli İlkokulu’nda, orta eğitimini de Türk Maarif Kolefi’nde aldıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Banka Finans Bölümü mezunu olmuştur. İş yaşamı yanında KKTC’nin daha iyi bir noktaya gelmesi için sivil toplum örgütlerinde önemli görevler alan Alişan Şan;

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyeliği

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirletler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği

Beşparmak Düşünce Grubu Kurucu Üyesi

Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi Üyeliği

Mapfree Yaşam Spor Kulübü Başkanlığı

Gönyeli Spor Yönetim Kurulu üyeliği

TMK Okul Aile Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Ulusal Brilik Partisi’nde de önemli görevlerde bulunarak partisine hizmet veren Alişan Şan;

Parti Meclisi Üyeliği

Gönyeli Örgütü Yönetim Kurulu Üyeliği

UBP Dış İlişkiler Komitesi Üyeliği görevlerinde yer almıştır.

İş insanı Alişan Şan, otomotiv, sigortacılık, inşaat, ticaret, yazılım ve tarım alanlarında faaliyet gösteren şirket Oşan Group Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

İyi derece İngilizce bilen Şan, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

TDP 10 Aralık'a kadar aday adaylığı başvurularını kabul edeceğini duyurdu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekilliği aday adaylığı için başvuru kabul edecektir. Başvurular 10 Aralık Cuma mesai bitimine kadar İlçe Merkezleri ile Genel Merkez Binasına yapılabilecektir. Aday sıralaması ise 12 Aralık Pazar günü yapılacak.

TDP Merkez Yönetim Kurulu sözcüsü Zeki Çeler, dün akşam gerçekleştirilen MYK toplantısında alınan karar uyarınca adaylık başvurularının 10 Aralığa kadar süreceğini ardından da belirlenen günde aday sıralamasının yapılacağını kaydetti.

Çeler,

- Yüreği emekten yana atan, işçinin, emekçinin hakkını savunan,

- Daha eşitlikçi bir düzen, daha adil gelir dağılımı ve vergi toplamayı öngören,

- Yasaları herkese eşit uygulayan,

- Gençlerin beyin göçünü engelleyecek

- Daha kaliteli sağlık ve eğitim sistemi yaratacak,

- Ayrımcılık gözetmeyen, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeyi öngören,

- Daha güçlü bir ekonomi ve üretken bir toplum yaratma adına;

Bu değerler uğruna mücadele etmeye hazır kişilerle bu yolu birlikte yürüme niyet ve kararlılığında olduklarını vurguladı.