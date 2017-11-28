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CTP Lefkoşa Milletvekili adayları dün akşam Bulgaristan Türkler’iyle buluştu

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CTP Lefkoşa Milletvekili adayları dün akşam Bulgaristan Türkler’iyle buluştu
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Var olan düzenden memnun olmayan her kesim CTP’de birleşti. Sorunlarımızın çözümü vardır, CTP programı ve güçlü kadrosuyla hazırdır” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Lefkoşa milletvekili adayları dün akşam Bulgaristan Türkleriyle buluştu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Dernek binasında yapılan toplantıda CTP’nin yeni dönem politikaları arasında yer alan haysiyet, adalet, üretim ve hizmet unsurları üzerinde duruldu.

Genel Başkan ve milletvekili adayları katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

“SORUNLARIMIZI ÇÖZECEK ÇARELERİMİZ VAR, HAZIRIZ “

CTP Genel Başkanı Erhürman konuşmasında, 1974’ten beri ülkede bir sistem oluşturulduğunu ve bu sistemin üretmek üzerine, gençlerin bu ülkede kök salmaları üzerine kurulu bir sistem olmadığını söyledi.

Erhürman, “bu sistem kendi ürettiğimizi adil bölüşmemiz üzerine de kurulu değil; tarımı, sanayiyi, turizmi düşünen bir sistem de değil. Türkiye’den gelen parayı ve Rumlardan kalan malları adaletsiz biçimde dağıtma üzerine kurulu bir sistem. Ama artık deniz bitti” dedi.

Erhürman, şimdi bir şeye karar verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siz Bulgaristan’daki köklerinizden kopup geldiniz ama şimdi hepimizin çocukları aynı tehlikeyle karşı karşıya. Çocuklarımızın geleceklerini bu ülkede kuramaması endişesini taşıyoruz. Biz bu endişe ile çareler üretiyoruz. Bu yüzden sivil toplum önderlerinin çoğu bizim adayımız oldu. El ele vererek bu sistemi değiştireceğiz. Gelen aynı giden aynı düşüncesini asla kabul etmiyoruz. Bu kadronun derdi, bir şey olmak, makam, mevki sahibi olmak değil. Bu kadro bir şey yapmak, üretmek ve mevcut olanın yerine yenisini koymak için hükümeti kuracak. Biz bu işi yaparız. Kadrolarımız güçlü, programımız hazır. 1974’ten beri kurulan düzenden memnun olmayan halkımızın her kesimi için adres CTP’dir. Sorunlarımızın çözümü vardır, CTP programı ve güçlü kadrosuyla hazırdır”.

“HALKIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞIR, YAPARIZ”

UBP-DP hükümetini eleştiren Erhürman, “bu halkın haysiyetiyle, geleceğiyle oynayanları 7 Ocak’ta arkamızda bırakacağız ve halkımızla birlikte açtığımız yeni sayfaya başarı hikayemizi yazacağız” ifadelerini kullandı.

 Bu seçimi  “bir dönüm noktası, bir milat” olarak değerlendiren Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Ya tırnaklarımızı bu topraklara geçirip ayaklarımızın üzerinde duracağız ya da bu sistem bu şekilde devam edecek ve gemisini kurtaran kaptan olmaya devam edecek. Ellerimizi birleştirip taşın altına koyacağız ve ezilmeyeceğiz, kimseyi ezdirmeyeceğiz. Biz halkımızla birlikte çalışır, bu işi yaparız”.

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