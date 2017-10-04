CTP lideri Erhürman'a mesaj var

04.10.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Çelebi Ilık, bataklıkta gülistanlık olmaz diyenlere olur be gardaşhemde alası olur dedirttiniz. Bizim Minik Kuşlar yaklaşan erken seçimler nedeni ile böyükböyük yerlerden size hadde çizmeleri giy ve yola koyul dediklerini söyledi. Tabi sizin de Evliya Çelebi’yi kıskandıracak bir hız ile yola revan olduğunuzu öğrendik. Sn. Ilık, geçen seçimlerde efendilik tarafınız ağır bastı. Biraz dürüst gidelim derken ILIK ılık götürdüğünüzü seçimi 11 mühür ile kaybettiğinizi gördük. Bu kez full çeken bataryalarınız ile halkın kapsama alanında gezindiğinizi ve kapsama alanından çıkmadığınızı görüyoruz. Mevhibe teyze, ay ovlum, Çelebi, kamudaki bu deneyim ve bilgi birikimini meclise götürürse kazanan siyaset olur diyor.

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Sn. Tufan Erhürman Hükümetin dağıttığı vatandaşlıklarla ilgili gerekçe sorup ısrarla açıklama istemenize Serdar Denktaş’ın sinirlendiğini gördük. Yaşanan tartışmada, utanıyormusunuz sorunuza Serdar Denktaş’ın yerinden utanmadığını haykırdığına tanık olduk. Sn. Erhürman, ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Son nefesini verip hayata gözlerini yumma noktasında olan sevgili hükümetimizin kaybıyla sarsılacağız. Bu erken seçim ile gelecek olan ölümün şaşkınlığı içinde olacaksak da, takdir yüce Allah’ındır. Partiler olarak sizlere büyük sabırlar diliyoruz.

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Sn. Kemal Dürüst, siyasi çevreler içerisinde gezinen bizim Minik Kuşlar, Başbakan Hüseyin ÖZgürgün’ün bazı bakanları şayet seçim erkene alınmazsa değiştireceğini, yok erken seçim yapılacaksa değiştirmeyeceğini söylüyor. Yine bizim Minik Kuşlar, değiştirilmesi muhtemel bakanlar arasında Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da olduğunu, sizin isminizin arada geçtiği zaman ise Güzelyurt bölgesinde kesin kes kazanacak bir adamımız varken değiştirmek çok sakıncalı olur dediğini belirtiyor. Sn. Dürüst, ağır yongayı yel kaldırmaz. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Aynur Uysal Tuncelli sosyal medyadaki paylaşımınızda değerli arkadaşlarım..Bişey rica edeyim. Olduğunuz yerden öyle başınızı bir kaldırıp bakın neler göreceksiniz.Sessizce zehirleniyoruz.Her taraf bazistasyonudolmuş. Yiyipiçtiklerimizden zehirleniyoruz diyoruz ya aslında bütün hastalıkların yüzde seksenine sebep bunlardır. Sesimizi çıkarmazsak daha çok ağlayacağızanamız bacımız evlatlarımız kanser diye.Bazılarının gözünü Allah doyursun artık. Üç kuruş para alacaksınız diye insanları zehirliyorsunuz diyorsun. Sn. Tuncelli, AB’nin herhangi bir ülkesinde insanlar tesadüfen ölürken, bizler tesadüfen yaşıyoruz.

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Sn. AyseÖztabay sosyal medyadaki paylaşımında yandınız. Siz sorulan sorulara cevap veremeyip kaçtıkça biz safları sıklaştırıyoruz diyorsun. Da, saflar sıklaştıkça eski guburlar ve tarihi geçtikten sonra ahristoya çıkanlar ‘Angonciklerin’ yanına giderken, cesur yürekler yani sizler de Meclise adım adım yaklaşıyorsunuz. Sevgili Ayşe, Ebediyet âlemlerine doğru yolculuğa çıkan Meclisi Mebus andaki bazıvekiller üzerinde Allah’ın takdiri daim olsun. Seçim sonrasında acı kaybımızı yüreğimizde taşımayacağız. Hocanın ‘Rahmetliyi’ nasıl bilirdiniz dediği zamanda, gidişi olsun ama dönüşleri olmasın diyeceğiz.

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Sn. Arif Salih Kırdağ, Sayın .Başbakan .Özgürgün ün ekonomik konular da son açıklamalarını kendi cebinde ki Paraya göre yaptığı anlaşılmaktadır..Ayni açıklamaları yanına bazı sendikaları da alarak birlikte yaparsa daha inandırıcı olur dersem diyorsunuz. Da, bence bazı sarı sendikalar alarak yapması daha iyi olur kanaatindeyim. Haaaa sendikal platformu yanına alarak bu açıklamaları yaparsa ekmek kadayıfının üzerine konan dondurma gibi daha tatlı olur düşüncesindeyim.Sn. KırdağTanrıdan bir çiçek istedim, o bana bir bahçe verdi… Tanrıdan bir ağaç istedim, o bana bir orman verdi… Tanrıdan bir geyik istedim bazılarının numarasını verdi.

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Sn.TahsinErtuğruloğlu: yaptığınız röportajda Kıbrıslı Rumlar, Yıllardır ambargolarla uluslararası soygun yaptılar ama bu kez izin vermeyeceğiz. Yanlarına kar kalmaması için ne gerekiyorsa yapacağız.Gerekirse vuracağız ama bunu tercih etmeyiz. Ancak işler ısınırsa başka ne yapacağız? Dediniz. Vallahi haklısınız. Zaten bir ara piyadeyi alır dağa çıkarım dediğiniz zaman sizi zor zapt etmiştik. Bu defa evdeki gubur ile birinci dünya savaşından kalma piyadeyi alarak bende sizin ile dağa çıkacağım. Dağda ver Allah Allah. Önce Papaz’a sonra da döndürekAnastasiadis’e kurşun yağdıracağız.

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Sn. Selma Eylem, kış mevsiminde yaz saati uygulamasına karşı Sendikal Platform, siyasi partiler, odalar, birlikler ve örgütler olarak imza kampanyasıyla mücadele başlattığınızı gözlemledik. Toplumun her kesimini mücadeleye destek vermeye çağırarak hükümetten de kamuoyunun sesine kulak vermesini istediniz. Sn. Başkan, bugüne kadar bu hükümet imza kampanyaları ile toplum isteklerine cevap verdiğiniz gördünüz veya duydunuz mu? Vallahi rahmetlik babam nasihat ile yola gelmeyenin hakkı kötektir derdi. Bizim komşu Nizamettin amca ise ayovlucuğum bunlar laftan anlamazlar. Ensinler hepsi meydancıklara göresin nasıl akıl kor bunlar diyor. Adalet ablayı rahmetlik yapanların. Hak hukuk diye diye Hakkı dayıyı tahtalı köye gönderenlerin. Adil düzen diye diye Adil amcayı yoğun bakıma hapsedenlerin öyle imza ve mimza ile yola geleceğini sanmıyoruz diyor Abuzittin dayı.

Sn. Çiğdem Dürüstsosyal medyadaki paylaşımınızda kafam çok karışık diyorsun ve Ertuğruloğlu’nun "Dışişleri ve savunma alanlarındaki yetkilerimizi Türkiye’ye devredebiliriz" dediğini öne sürüyorsunuz. Çiğdem hanım bence yalnız savunma alanındaki yetkilerimizi değil, bence Merkez Bankasıdaki yetkilerimizi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile yardımcılığını da devretmeliyiz. Hemen KKTC Euro’sundan TL’ye geçiş yapmalıyız. GKK’yı da Sivil Savunmayı da devretmeliyiz. Hatta ve hatta Tütün Fabrikasının işletmesinin idaresini de hemen ani ve seri devretmeliyiz.Sn.Dürüst Hamurunu bildiğim insanların şekiIIeriyIe ilgilenmiyorum. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Önder Sennaroğlu, Nisan ayında gerçekleşmesi düşünülen seçimde UBP’den aday olma kararı aldığınızı açıkladınız. Ayrıca açıklamanızda, UBP’den aday çıkma kararı aldığınızı ve halka hizmet etmeye devam edeceğinizi belirttiniz. Da, bu açıklamanız ile sanırım oğlunuz Ahmet’in Milletvekilliği adaylığının önüne beton ördünüz. Ahmet’e Belediye Başkanısın sen Belediye Başkanı kal dediniz. Ne diyelim hayırlısı olsun demekten başka ne söyleyebiliriz ki? Sn. Sennaroğlu siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır içmeyenin ağzı sulanır. Ancak engin deneyiminizle her iItifata itibar edilmeyeceğini ve Kurban kesiImeden önce boynunun okşandığını bilenlerdensiniz. Tedbir güzeldir.

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Sn. Haldun Oktay,Cedric, benimle sorun yaşamış. Size bu haberi veren köstebek çıksın ortaya göreyim boyunu posunu. Yeter artık benim üstümden hesaplaşmayı bırakın. Cedric le 22 Ağustosta çalışmalara başladım. Gittiği güne kadar da en ufak bir sorun yaşamadım.Ama ne ilginçtir ki pantolonlu dansöz veya dansözler adam kılığına bürünmüş şerefsizler iş başında diyorsun. Haldun hocam, seninle Melekleri bıraktık. Normal insanları geçtik ‘Şeytan’ bile senin ile sorun yaşamaz. Karıncayı basmamak için etrafından dolanan birisinin insanlar ile dalaşması ancak filmlerde olur.Hoca sana sağır oIana, sen dilsiz olacaksın.