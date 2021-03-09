CTP, Lİllİe’yi kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bu sabah İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Bu ziyarette İngiliz Yüksek Komiseri’ne İkinci Sekreter Elizabeth Kumar eşlik etti. Görüşmede, Nisan ayının sonunda Cenevre’de yapılacak gayrı resmi 5 + BM toplantısı hakkında görüşler paylaşıldı.

Garantör ülkelerden birisi olan ve aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi temsilcisinden birisi olan Birleşik Krallık’a CTP’nin bu toplantıya ilişkin görüş ve pozisyonu aktarıldı. İngiliz Yüksek Komiseri tarafından ülkesinin, Kıbrıs Sorununun çözümüne dair pozisyonunun ilgili tüm BM kararları ve parametreleri doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğu yeniden teyit edildi.

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Birleşik Krallık’ın 5 + BM toplantısının sonuç vermesi için özel uğraş sarf edeceğini ve sonuç odaklı müzakerelerin önünü açabilecek bir ortak zemin bulunması için yeni fikirlerle toplantıya destek vereceğini CTP heyetine aktardı.

İNGİLİZ VATANDAŞLARININ YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ KAPSAMINDA DOLAŞIMI DA ELE ALINDI

Görüşmede Nisan ayında gerçekleştirilecek 5 + BM toplantısının yanı sıra, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkmasının ardından adayı ziyaret eden İngiliz vatandaşlarının dolaşımı ile ilgili konu da ele alındı. Bu bağlamda Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yürürlüğe giren yeni koşullar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.