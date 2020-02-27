  • BIST 111.806
  • Altın 327,306
  • Dolar 6,1567
  • Euro 6,7502
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

CTP: LTB 10 Milyon Borçlandı! "LTB’de yeniden tehlike çanları mı çalıyor?"

» »
"...borcun içeriğine baktığımızda, gerekçe olarak 6 Milyon TL olan miktarının proje için, 4 Milyon TL olan miktarının ise nakit olarak belediye kasasına konması amacıyla istendiğini görmekteyiz."
CTP: LTB 10 Milyon Borçlandı! "LTB’de yeniden tehlike çanları mı çalıyor?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi "LTB’de yeniden tehlike çanları mı çalıyor?" başlıklı bir açıklama yayınlayarak, "Geçmişte bir belediye başkanı zamanında yapılan borç yapılanması dışında ilk defa bu kadar büyük miktarda bir borçlanmanın Cumhurbaşkanlığı Seçimi yasaklarına günler kala gündeme gelmesi endişe vericidir." dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanlığı Seçimi yasaklarına günler kala Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’ne apar topar getirilen ve oy çokluğu ile onaylanan 10 Milyon Türk Liralık yeni borçlanmayı endişeyle izliyoruz.

Yaklaşık bir ay önce belediye meclisine getirilen bütçenin içerisinde yer almayan bu borçlanma, bir hafta önce belediye meclis üyelerimizin gündemine getirilmiş ve seçim yasaklarından önce alelacele meclis gündemine taşınmıştır.

Geçmişte bir belediye başkanı zamanında yapılan borç yapılanması dışında ilk defa bu kadar büyük miktarda bir borçlanmanın Cumhurbaşkanlığı Seçimi yasaklarına günler kala gündeme gelmesi endişe vericidir.

Dahası borcun içeriğine baktığımızda, gerekçe olarak 6 Milyon TL olan miktarının proje için, 4 Milyon TL olan miktarının ise nakit olarak belediye kasasına konması amacıyla istendiğini görmekteyiz.

Bugüne kadar bu ölçekteki projeleri dış fonlar ile yapmayı başaran Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, bugün belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında dış fonlardan yararlanmanın daha da önemli olduğuna inanıyoruz.

Buna ek olarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne 2 ay kalmışken belediye kasasında sıcak para bulundurmak için yapılan 4 Milyon TL borçlanmayı ise doğal olarak bizlere 2010 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi borçlanılan 10 Milyon Sterlinlik miktarı hatırlatmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı LTB Meclisi’nde oylanan yeni borçlanma gündemine meclis üyelerimiz onay vermediğini ve konunun takipçisi olacağını kamuoyuna duyururuz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli-Kanlıköy yolunda kaza! 2 yaralı21 Şubat 2020 Cuma 18:05
  • “Lefkoşa'ya yeni hastane için şimdiden çalışmaya başladık”20 Şubat 2020 Perşembe 17:59
  • Pasaportlarına el konulan işçiler, hala şantiye içerisindeki barakalarda yaşıyor20 Şubat 2020 Perşembe 16:49
  • Değirmenlik bölgesine 1 yılda 8 Milyon TL yatırım20 Şubat 2020 Perşembe 16:37
  • Karavezirler: “Bölgemize yapılan eğitim yatırımları mutluluk verici”18 Şubat 2020 Salı 22:33
  • Lefkoşa trafiğe kapandı18 Şubat 2020 Salı 13:19
  • Hamitköy'de hayvan hırsızlığı12 Şubat 2020 Çarşamba 13:21
  • Sürücülerin Dikkatine !12 Şubat 2020 Çarşamba 12:36
  • Sucuoğlu, Lefkoşa Açık Pazarı’nı ziyaret etti09 Şubat 2020 Pazar 14:26
  • Skandal: 74 şehidi Ecvet Yusuf'un mezarından solina (Su Borusu) çıktı08 Şubat 2020 Cumartesi 18:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti