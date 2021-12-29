CTP Mağusa adayı Çolakoğlu: "Eğitim bütçesi artmalı, tam gün eğitime geçilmeli"

Gençlik Dairesi Müdürlüğü de yapmış olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa milletvekili adayı Şifa Çolakoğlu, muhakkak tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Şifa Çolakoğlu, eğitim bütçesinin muhakkak artırılması gerektiğini söyledi.

Kamuoyunun Mağusa kaymakamlığı görevinden de bildiği Şifa Çolakoğlu, Sim TV ekranlarında katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı.

Çolakoğlu özellikle eğitim ile ilgili açıklamalar yaptı.

“Bütçenin muhakkak artırılması gerekiyor eğitimde. Biz de kendi döneminizde yarım gün eğitim alıyorduk

Pazartesi Cuma okullarda etkinliklerimiz vardı. Hocalarımız öğleden sonra gelirlerdi ilgi alanımıza göre kollarda çalışmalar yapılırdı. Her öğleden sonra okula giderdik. Tam gün eğitimi mutlaka konuşuyor olmamız lazım. Bir neslin sosyal alanlarda da gelişebilmesi için bu gerekli… Bugün pek çok anne ve baba da çalışıyor. Devletin eğitim kurumlarına ayırdığı bütçeyi artırması lazım. Velilerle de sendikalarla da bir orta yol bulup öğleden sonrayı kol faaliyetleri ile tam gün eğitime geçilmeli…”