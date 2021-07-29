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CTP: Mağusa Belediyesi çalışanlarına 19 aydır ek mesai ücreti ödenmiyor

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Mağusa Belediyesi çalışanlarına 19 aydır ek mesailerin ödenmediğini duyuran CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu, emekçilerin mağdur edilmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.
CTP: Mağusa Belediyesi çalışanlarına 19 aydır ek mesai ücreti ödenmiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Belediye Meclis Grubu, Mağusa Belediyesi çalışanlarına 19 aydır ek mesailerini ödemediğini bildirdi.

Açıklamada, gelinen aşamada belediye emekçilerinin hukuk yoluna başvurduğunu bunun da Mağusa Belediyesi adına “utanç verici” bir durum olduğu vurgulandı. 

Emekçilerin her zaman yanında olacaklarını bildiren CTP Meclis Grubu açıklamasında, “Belediyenin vurdumduymaz yöneticilerini de çalışanların haklarını gününde ve eksiksiz olarak ödemeye davet ederiz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Mağusa Belediyesi’nin kötü ekonomik durumu iş barışını olumsuz etkilemektedir. Belediye emekçilerin huzursuzluğu maaş ve diğer özlük haklarını gününde alamamaları nedeniyle gün geçtikçe daha da fazla artmaktadır.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın yaşanan sorunlarla ilgili yaptığı eylemleri görmezden gelen Mağusa Belediye yönetimi, bu eylemlerden ders alıp, tasarruf tedbirleri almak yerine, savurgan harcamalarına devam ettiğini üzülerek görmekteyiz.

Gereksiz harcamalarından elini kısma sorumluluğu taşımayan belediye yönetimi; sıra çalışanların maaş, ek mesai, bayramlık ve kıdem tazminatı ödemelerine geldiğinde yükümlülüğünü yerine getirmekten koşar adım kaçmaktadır.

Kente yararı olmayan göstermelik projelere milyonlarca TL döken aynı belediye yönetimi, sıra belediye emekçilerinin 19 aydır ödenmeyen ek mesailerine gelince aynı bonkörlüğü göstermemektedir.

Yine, Mağusa Belediyesi’ne yıllarca emek verip, emekli olan 9 personelin kıdem tazminatları yasal süresi dolmasına rağmen hala ödenmemiştir. Belediye yönetiminden ümitlerini kesen çalışanlar haklarını hukuk yolu ile aramak için belediyeyi dava etmişlerdir. Bu Mağusa Belediyesi adına utanç verici bir durumdur.

Tüm bu yaşananların yanında, sürekli maaş alamama korkusu yaşayan belediye emekçileri, bu ayda hafta sonuna kadar maaşlarını alıp, alamayacakları henüz netleşmediği için büyük endişe içerisindedirler.

Personeline sahip çıkmayan bir yönetim anlayışı, dolaylı olarak hizmet götürmekle yükümlü olduğu halkına da sahip çıkmıyor anlamını taşımaktadır. Pandemi günlerinde canlarını dişlerine takıp, gece gündüz demeden halkın sağlığını koruma güdüsüyle çalışan personel, hizmetlerinin karşılığını hem maddi hem de manevi anlamda mağduriyet olarak alması kabul edilemez bir durumdur.

CTP Mağusa Belediyesi Meclis üyeleri olarak kentimizin hizmet yükünü omuzlarında taşıyan emekçilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz. Belediyenin vurdumduymaz yöneticilerini de çalışanların haklarını gününde ve eksiksiz olarak ödemeye davet ederiz."

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