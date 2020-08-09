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CTP: “Mağusa Belediyesi sahte evrak düzenleyerek Maliye Bakanlığı’nı kandırdı”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Belediyesi Meclis Grubu yayımladığı açıklama ile, borç batağındaki Mağusa Belediyesi, bu kez de çareyi devlet katkısını usulsüz olarak avans almakta bulduğunu belirtti. Açıklama şöyle:
CTP: “Mağusa Belediyesi sahte evrak düzenleyerek Maliye Bakanlığı’nı kandırdı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Belediyesi Meclis Grubu yayımladığı açıklama ile, borç batağındaki Mağusa Belediyesi, bu kez de çareyi devlet katkısını usulsüz olarak avans almakta bulduğunu belirtti. Açıklama şöyle:

Bir süreden bu yana yüksek faizle banka kredisi kullandığı için borçlanma kapasitesi kalmayan Mağusa Belediyesi, son olarak belediye meclis toplantısı yapılmış gibi göstererek düzenlediği bir Belediye Meclis kararıyla devlet katkısını avans olarak talep etmiştir.

51/95 sayılı Belediyeler Yasası’na aykırı olarak sirküler bir şekilde toplanan imzalarla belediye meclis toplantısı yapılmadan toplanmış gibi gösterilerek alınan bu kanunsuz avans talebini değerlendiren Maliye Bakanlığı, bir başka usulsüz karar üreterek Bütçe Yasası’nda açık bir şekilde “Belediyelere avans verilemez” kuralını hiçe saydı ve gelecek aya ait yüklü miktardaki meblağı avans olarak Mağusa Belediyesi’ne ödedi.

Belediye meclis toplantısı yapılmadığı halde böyle bir toplantı gerçekleştirilmiş gibi belge düzenleyen Mağusa Belediyesi yönetimi esasen suç işlemiştir. Belediye yönetimi, bir nevi sahte resmi evrak düzenleyip, bunu başka bir devlet kurumunda tedavüle sürmüştür.

Uzun bir süreden bu yana Mağusa halkından topladığı vergileri gereksiz harcamalarla çarçur ederek Mağusa halkına hak ettiği hizmetleri sunamayan Mağusa Belediyesi, yine içinde bulunduğu mali kaos nedeniyle emekçilerin maaşlarını gününde ödeyemeyerek Kurban Bayramı öncesi ciddi mağduriyet yaratmıştı.

Borçlanma kapasitesi kalmayan, devlet katkı hakkını usulsüzce erkene alan, hareket ve hizmet kabiliyeti her geçen gün daha da fazla azalan Mağusa Belediyesinin bu şekilde yönetilmesini güzel kentimiz hak etmemektedir. 

Bu usulsüzlükle ilgili yetkili denetim kurulları olan Başsavcılık ve Sayıştay’ı göreve davet ediyoruz. CTP Belediye Meclis Grubu olarak bu konuyla ilgili gerekli tüm yasal girişimleri yapacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Belediye Meclis Grubu

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