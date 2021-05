CTP Mağusa İlçesi: KTEZO’nun tüm eylemlerine destek belirtiriz!

İşte açıklama;

KTEZO’nun tüm eylemlerine destek belirtiriz!

CTP Mağusa İlçesi olarak, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın Derinya geçiş kapısı dâhil tüm geçiş kapılarının açılması talebiyle düzenlediği eylemlere tam destek veriyoruz. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ve izolasyonlar nedeniyle zaten kronik yapısal sorunlar yaşayan Kuzey Kıbrıs ekonomisi, bir yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 pandemi süreci nedeniyle tam anlamıyla çökme noktasına gelmiştir. Pandemi sürecinde, gerek sağlıkta gerek eğitimde gerekse ekonomik alanda hükümetin yanlış ve iş bilmez politikaları nedeniyle yaşanmakta olan sosyal kriz had safhaya çıkmış bulunmaktadır.

Hiçbir toplumsal kesimin sesine kulak vermeyen, ekonomik sektörlerimizi ayakta tutmak için gereken kararları üretemeyen, bu konuda ne Avrupa Birliği ne de Türkiye kaynaklı fonları piyasaya aktarma becerisini gösteremeyen UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ni, bu kez olsun esnafın sesini dinlemeye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamında ve hükümet koltuklarında oturan yetkilileri halkın, esnafın dertlerine derman üretmeye ve tüm ekonomik sektörlerimizi ayağa kaldıracak tedbirleri derhal hayata geçirmeye davet ediyoruz.

Yaşanmakta olan süreçte dövizin değer kazanması nedeniyle Kuzey Kıbrıs, Güneyde yaşayanlar için cazibe merkezi haline gelmiştir. Üniversite öğrencilerinin yokluğu ve turizm sektörünün kapalı olduğu bu dönemde Güney ve Kuzey arasındaki geçişlerin başlamasıyla ekonomide yaşanması beklenen canlanma esnafa, restoran sektörü ve tüm diğer ekonomik sektörlere bir can suyu olacaktır. Cumhurbaşkanlığı ve hükümeti bir an önce İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ni devreye sokarak ada çapında uygulanacak pandemi sağlık kurallarını belirlemeye ve halk sağlığını koruyacak önlemleri alarak Kuzey ve Güney arasındaki geçiş kapılarını bir an önce açmaya davet ediyoruz. Bu amaçla Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın Derinya geçiş kapısı dâhil tüm geçiş kapılarının açılması talebiyle düzenlediği eylemlere tam destek veriyor ve Çarşamba günü saat 16.30’da Buğday Camii önündeki etkinlikte birlikte olacağımızı duyuruyoruz.

CTP Mağusa İlçesi

25.05.2021