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CTP Mağusa İlçesi, Mutluyaka köyüne ziyarette bulundu

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Mutluyaka köyünü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde yurttaşlarla bir araya geldi
CTP Mağusa İlçesi, Mutluyaka köyüne ziyarette bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Mutluyaka köyünü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Köylünün sorunlarını dinleyen heyet, çözüm önerilerini anlattı. Belediye ile ilgili çalışmaları aktaran heyet, belediyeden daha iyi hizmet alımı için talepleri dinledi. Yurttaşlar, ayrıca CTP milletvekillerine ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerini ve kablo ile elektrik getirilmesi konusunu sordular.

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