CTP Mağusa İlçesi sosyal buluşma gecesi düzenledi

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Mağusa İlçe Binası’nda düzenlenen etkinlikte KKTC ve TC hükümetleri arasında imzalanan ekonomik paket ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ele alındı.

Etkinliğe katılan partililere yönelik kısa bir konuşma gerçekleştiren İlçe Başkanı Oktay Kayalp, uzun süredir bir birlerini görmeyen partilileri buluşturdukları için mutluluk duyduklarını belirtti.

CTP’nin 6 Ekim’de kurultaya gideceğini hatırlatan Kayalp, partinin kurultaydan güçlenerek çıkacağına inanç belirtti.

KKTC ve TC hükümetleri arasında imzalanan mali protokole de değinen Kayalp, “Bu paket sosyal kazanımlara saldırıyı ve toplumsal değerleri peşkeş çeken unsurları içermektedir. Bu değerlerin korunmasında en büyük güç CTP olacaktır” ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Kayalp, “Partimiz kendi adayını çıkarma kararı almıştır ve partililerimiz adayımızın arkasında bir bütün olarak duracaktır. Bu da bize Cumhurbaşkanlığını kazandıracaktır” şeklinde konuştu.