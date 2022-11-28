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CTP Mağusa'da yürüdü

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, geçtiğimiz gün Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay’ın da katıldığı bir yürüyüş düzenledi
CTP Mağusa'da yürüdü

Bando takımının öncülük ettiği kortej yürüyüşü, Mağusa’da gerçekleştirildi. Dr. Süleyman Uluçay’a bölge halkı ve esnaf da yoğun ilgi gösterdi. Dr. Süleyman Uluçay için düzenlenen yürüyüşe, Genel Başkan Tufan Erhürman, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili ve yurttaş da katıldı. Bayraklar ve bando takımıyla coşkunun doruklara ulaştığı yürüyüşte, çok sayıda Mağusalı Dr. Süleyman Uluçay ile fotoğraf çektirdi.

 

ULUÇAY: HERKESİN GÖZLERİNDE YENİ BİR MAĞUSA GÖRDÜK

Yürüyüş esnasında açıklamalarda bulunan CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, “Şimdi herkesin hak ettiği hizmeti alacağı bir Mağusa’nın tam zamanı. Bizimle beraber yürüyen, yolda durup selam veren, balkonlardan el sallayan, oturduğu kafeden kalkıp aramıza katılan herkesin gözlerinde yeni bir Mağusa gördük. Çok yakında şehrimizle yeniden, hep beraber gurur duyacağız” ifadelerini kullandı.

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