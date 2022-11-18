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CTP Meclisten mi çekilecek? Her açıklamada erken seçim beklentisi...

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"Lefke İlçesi’nin düzenlediği gezilere katılarak yurttaşlara hitap eden Genel Sekreter Asım Akansoy, ülkedeki büyük dönüşümün 25 Aralık’taki yerel seçimlerle başlayacağını vurguladı."
CTP Meclisten mi çekilecek? Her açıklamada erken seçim beklentisi...

Lefke Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Belediyesi Başkan adayı Aziz Kaya, geçtiğimiz gün Lefke çarşısı, Gaziveren Spor Kulübü ve Doğancı Spor Kulübü’nü ziyaret etti. CTP Lefke İlçesi tarafından düzenlenen gezilerde Aziz Kaya’ya Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefke milletvekili Salahi Şahiner ve Güzelyurt milletvekili Armağan Candan ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti. Aziz Kaya’nın göreve geldiği günden bu yana bölgede birçok olumlu icraatın yapıldığını dile getiren Lefke bölgesi sakinleri, istikrarlı gelişimin önümüzdeki dönemde de sürdürülebilmesi açısından Aziz Kaya’nın görevine devam edeceğine inanç belirtti. Lefke halkı tarafından sıcak ve samimi bir ilgiyle karşılaşan Belediye Başkan adayı Aziz Kaya da, hayata geçirecekleri projeler sayesinde Lefke bölgesinin gelişimini sürdürme amacında olduklarını kaydetti.

 

AKANSOY: BÜYÜK DÖNÜŞÜM YEREL SEÇİMLERLE BAŞLAYACAK

Lefke İlçesi’nin düzenlediği gezilere katılarak yurttaşlara hitap eden Genel Sekreter Asım Akansoy, ülkedeki büyük dönüşümün 25 Aralık’taki yerel seçimlerle başlayacağını vurguladı.

Lefke bölgesinde Aziz Kaya’nın çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Asım Akansoy, diğer tüm bölgelerde de CTP’nin dürüst ve işin ehli insanları aday gösterdiğini belirtti. Çaldıkları her kapıdan büyük bir destek gördüklerinin altını çizen Akansoy, insanların CTP adaylarına inancının tam olduğunu, 25 Aralık tarihinden sonra Kıbrıslı Türklerin umutlarını artıracak bir sürece adım atılacağını ifade etti.

 

KAYA: SON 2 YILDA MERKEZİ HÜKÜMET İCRAATIN ÖNÜNDE TAKOZ OLDU

Lefke Belediye Başkanı ve CTP Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya ise, özellikle son 2 yıllık süreçte devletin yerel yönetimlere katkı vermediğini bunun icraatın önünde büyük bir takoz olduğunu söyledi. Önce pandemi, ardından da ekonomik krizle sarsılan yerel yönetimlere bir de merkezi hükümetin darbe vurduğunu ifade eden Aziz Kaya, buna rağmen uyguladıkları mali disiplinle belediyeyi ayakta tutmayı başardıklarını anlattı. 2014’ten 2020 yılına birçok projeyi hayata geçirdiklerini ancak son 2 yılda yaşanan krizlerden dolayı bazı projeleri bölgeye kazandıramadıklarını kaydeden Kaya, yeni dönemde bu projeleri de gerçekleştireceklerini ve Lefke bölgesinin gelişimini sürdüreceklerini vurguladı.

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