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CTP Milletvekili aday adayı Ahmet Muratoğlu: "Hep yoldaydım"

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CTP Milletvekili aday adayı Ahmet Muratoğlu: "Hep yoldaydım"
CTP Milletvekili aday adayı Ahmet Muratoğlu: "Hep yoldaydım"

İşte açıklama;

HEP YOLDAYDIM...

DOKUNABİLDİĞİM HERKESE DİNİ, DİLİ, IRKI, RENGİ, SİYASİ GÖRÜŞÜ, CİNSİYETİ NE OLURSA OLSUN KATKI YAPMAYA VERİMLİ OLMAYA ÇALIŞTIM....

Uzun yıllardır kamuda hem memur hem de yönetici olarak çalışmamın ve almış oldığum eğitimlerin vermiş olduğu tecrübe, hem de sosyal yaşamda her kesimden, çiftçisinden hayvancısına, esnafından emekçisine, memurundan öğretmenine, gazetecisinden sanatçısına kadar insanlarımızla birarada olmanın avantajı ile kazanılmış birikimlerimi daha da geniş kitlelerle ulaştırabilmek ve temelinde KAMU YARARI olan yasaların Meclisten geçebilmesi için CTP Lefkoşa aday adayı oldum....

Kıbrıs'ta adil, kalıcı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli, yaşayabilir FEDERAL bir çözüm yolunda vermiş olduğumuz mücadelenin devamını akılcıl yaklaşımlarla devam ettirip hep birlikte dayanışarak mücadele edebilmemiz için ve son yıllarda en büyük toplumsal sorunumuz olan ekonomik dar boğazdan partimiz uzman kadrosu ile çıkabileceğimize inandığım için aday adayı oldum.

Popülist yaklaşımlara dur demek, şeffaf, hesap verebilir, dürüst, adil ve demokratik bir siyasetin yeniden tesis edilmesine yola çıktığım arkadaşlarımla katkı koyabileceğime inandığım için aday adayı oldum.

İşçinin, emekçinin, üretenin daha yaşanabilir bir ülkede yaşamını sıkıntıya düşmeden sağlayabilmesi için aday adayı oldum.

Tüm bunların da Cumhuriyetçi Türk Partisi ile gerçekleşebileceğine inancım tamdır...

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