CTP Milletvekili Akansoy Guterres'in raporunu değerlendirdi

İşte o açıklama;

BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in son raporunda başta Anastasiadis'e olmak üzere, her iki tarafa da ciddi mesajlar ve uyarılar var. Kıbrıs Türk tarafında çeşitli kesimler, gelinen aşamada BM'nin çok daha güçlü inisiyatif almasını ya da kendi doyasına sahip çıkmasını bekliyor. Çünkü içinde bulunduğumuz uluslararası konjonktürde Kıbrıs sorununun gündemden düşmesinin/düşürülmesinin Kıbrıslı Türkler için olduğu kadar Kıbrıslı Rumlar için de olumlu sonuçları doğurmayacağını çok iyi görüyor. Rapor ise, beklentilerin düşürülerek/yönetilerek, refah, güven ve büyümeye odaklanmak gerektiğini, toplumların ise -çok haklı olarak- buna yeterince hazırlanmadığını vurguluyor. Uluslararası camia aslında bize bir ayna tutuyor ve sorun sizin sorununuz, ben dosyama sahip çıkarım, adım atın ben yanınızdayım diyor. Her şeyi benden beklemeyin diyor. Dikkate değer. Umutsuz olmak, kafa karıştırmak değil yeni bir durum değerlendirmesi ile çalışmak gerekir. Federasyon bitti, AB içinde iki ayrı devlet gibi konfederasyon gibi seçeneklerin hiç kimse tarafından dikkate alınmadığı, Anastasiadis'in popülist ve sorumsuz çıkışlarının bir benzeri olduğu ise açıktır. Konu bile edilmemekte, dikkate alınmamaktadır.