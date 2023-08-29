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CTP Milletvekili Derya: Saldırı örgütleyen ve ortalığı ateşe veren ELAM kapatılmalı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Doğuş Derya, yaşanan olaylar sonrası Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak, ırkçılıkla mücadele çağrısı yaptı.
CTP Milletvekili Derya: Saldırı örgütleyen ve ortalığı ateşe veren ELAM kapatılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Doğuş Derya, yaşanan olaylar sonrası Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak, ırkçılıkla mücadele çağrısı yaptı. Yunanistan’ın faşist Altın Şafak’ı mahkemeye taşıyıp kapattığına dikkat çeken Derya, Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ELAM isimli oluşum için de benzer bir sürecin başlatılması gerektiğini belirtti.

Derya’nın sosyal medya paylaşımı şöyle:
“BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’ne göre ırkçılık yapılamaz. Yunanistan, faşist Altın Şafak’ı mahkemeye taşıdı ve kapattı.
ELAM isimli faşist oluşum için de benzer bir süreç işletilmelidir. Kendini “üstün ırk” olarak niteleyen ve şiddet üreten tüm faşistler yargılanmalıdır. Dünya da Kıbrıs da bu tiplerden bıktı!”

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