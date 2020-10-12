CTP Milletvekili Doğuş Derya :Yan yana, omuz omuza mücadele edeceğiz.

CTP Milletvekili Doğuş Derya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mücadeleye devam edeceklerine işaret ederek, “Doğrusu mücadele, cevap irade” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, seçimlere dair bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Doğuş Derya’nın paylaşımı şöyle:

"Biz, barıştan, demokrasiden, haysiyetten, irademizden, eşitlikten yana olmaktan bir an bile vazgeçmeyenler,

Biz, kuşatmayı, baskıyı, totaliter müdahaleleri yüreğimizdeki dirayet ile kovacak cesarete sahip olanlar,

Biz, yurdumuzu bütün kılmak, ırk,dil,din,cinsiyet ayrımı yapmaksızın her insanı önce insan olduğu için sevenler,

Biz, ömrü boyunca kardeşlikten, adaletten, sevgiden bahsettiği için ‘vatan haini’ ilan edilenler,

Biz, birilerinin önceden kurulmuş senaryolarına çomak soktuğu için feleğin çemberini kıranlar,

Biz, taraf olanlar, aşktan, mücadeleden, insan haklarından, korku kültürüne karşı inatla kafa tutmaktan yana taraf olanlar...

Biz, bu ülkenin yüreği, biz bu ülkenin aklı, biz bu ülkenin onuruyuz. Bunu asla unutmadan, yan yana, omuz omuza mücadele edeceğiz.

Bunları söylerken bir saniye bile tereddüt etmiyorum.

Çünkü doğrusu mücadele

Çünkü cevap irade."