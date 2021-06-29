CTP Milletvekili Hamzaoğulları Sosyal Medya Hesabından Açıkladı

Bu seçim ÖZEL SEKTÖRÜN DEV RANDEVUSU olarak anılacak...
Bunlar benim ŞAHSİ düşüncemdir...
KASIM ayında göreceğiz ...
Baskın seçim gündemde diye yorum yaparım ...
- Şimdiki başbakan kurultayda kazanamaz
- Başbakan olarak nasıl devam edebilir...
- Bir şansı var Baskın seçime giderek
- Meclis tatilde...
- Temmuz ayında olağanüstü çağrılacağız
- Ancak öncesinde Erhan Arıklı hükümetten çekilecek
- Ve diğer yarısı parti kuramayacak
- YDP DP ile birleşebilir...
- KASIM ayı çok ŞEY anlatacak bize
- MECLİSTE bulunan vekillerin yarısı meclise gelemeyecek
- CTP nin dışındakiler seçimden çekindikleri için yuvarlana yuvarlana 2021 yılı içinde SEÇİM olacak
- 2022 de yapılacak bir SEÇİM PİYASAYA düşecek olan SICAK PARA 2022 TEMMUZ AYI sonrası olacak
Bu da TÜM özel sektörler BATAR demektir...
7-10 YIL arasında toparlanamaz ÖZEL SEKTÖR...
Bu filmin adı ÖZEL SEKTÖRÜN DEV RANDEVUSU olarak anılacak
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