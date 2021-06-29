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CTP Milletvekili Hamzaoğulları Sosyal Medya Hesabından Açıkladı

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Bu seçim ÖZEL SEKTÖRÜN DEV RANDEVUSU olarak anılacak...
CTP Milletvekili Hamzaoğulları Sosyal Medya Hesabından Açıkladı

Bu seçim ÖZEL SEKTÖRÜN DEV RANDEVUSU olarak anılacak...

Bunlar benim ŞAHSİ düşüncemdir...

KASIM ayında göreceğiz ...

Baskın seçim gündemde diye yorum yaparım ...

- Şimdiki başbakan kurultayda kazanamaz

- Başbakan olarak nasıl devam edebilir...

- Bir şansı var Baskın seçime giderek

- Meclis tatilde...

- Temmuz ayında olağanüstü çağrılacağız

- Ancak öncesinde Erhan Arıklı hükümetten çekilecek

- Ve diğer yarısı parti kuramayacak

- YDP DP ile birleşebilir...

- KASIM ayı çok ŞEY anlatacak bize

- MECLİSTE bulunan vekillerin yarısı meclise gelemeyecek

- CTP nin dışındakiler seçimden çekindikleri için yuvarlana yuvarlana 2021 yılı içinde SEÇİM olacak

- 2022 de yapılacak bir SEÇİM PİYASAYA düşecek olan SICAK PARA 2022 TEMMUZ AYI sonrası olacak

Bu da TÜM özel sektörler BATAR demektir...

7-10 YIL arasında toparlanamaz ÖZEL SEKTÖR...

Bu filmin adı ÖZEL SEKTÖRÜN DEV RANDEVUSU olarak anılacak

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