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CTP Milletvekili İncirli'den patlamaya ilişkin açıklama: "Silahsız bir yurt silahsız bir dünya"

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CTP Milletvekili İncirli'den patlamaya ilişkin açıklama: "Silahsız bir yurt silahsız bir dünya"
CTP Milletvekili İncirli'den patlamaya ilişkin açıklama: "Silahsız bir yurt silahsız bir dünya"

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Çatalköy'de askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin, sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Silahsız bir yurt silahsız bir dünya hedefinden şaşmadan, asla rehavete kapılmadan barış için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, kişisel sosyal medya hesabından Çatalköy’deki mühimmat deposu patlamasına ilişkin paylaşım yaparak, çok üzgün olduğunu vurguladı.

Meydana gelen patlamalar ve yangından ötürü Acapulco Otel çalışanları ve konuklarına, askeri birliklere, tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten İncirli, “Yangının söndürülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için bu zor durumda çalışanlara teşekkürler. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz” ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekili İncirli, paylaşımını şöyle tamamladı: “Bin bir emekle yaratılan güzellikleri korumak, ülkemizi daha yaşanılır kılmak için barış için çalışmanın önemini bir kez daha yüreklerimizde hissettik.

Silahsız bir yurt silahsız bir dünya hedefinden şaşmadan, asla rehavete kapılmadan barış için çalışmalıyız”

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