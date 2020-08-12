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CTP Milletvekili Özdenefe: Maske takmayana ceza kesmenin yasal dayanağı yok

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CTP Milletvekili Özdenefe: Maske takmayana ceza kesmenin yasal dayanağı yok
CTP Milletvekili Özdenefe: Maske takmayana ceza kesmenin yasal dayanağı yok

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Polisin "maske takmazsanız yasak işlem yapacağız" açıklamasını yorumladı.

Özdenefe, Ülkede sokağa çıkma yasağı olmadığı için polisin maske takmayana ceza kesmesinin yasalara göre söz konusu olamayacağını söyledi.

Özdenefe, Bakanlar Kurulunun 1 Haziran itibarıyla sokağa çıkma yasağını yenilemediğini hatırlattı.

Özdenefe, "Maske takma ile ilgili düzenleme sokağa çıkma yasağı emirnamesi altında idi. Bu konudaki en son emirname 14 Mayıs tarihlidir ve 1 Haziran itibarı ile yürürlükte değildir" dedi.

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