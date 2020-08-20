CTP Milletvekili Özdenefe’den Akıncı’ya ‘otur Arap kalk Arap’ tepkisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamasında yer verdiği, ‘Mal bulmuş Mağribi’, ‘otur Arap kalk Arap’ gibi ifadelere yönelik eleştirilerde bulundu.

Irkçılık, cinsiyetçilik ve her türlü ayrımcılığın üretilmesi ve normalleştirilmesinde dilin çok önemli rolü olduğunun altını çizen Özdenefe, “Düşünmeden , fark etmeden bir çoğumuz günlük hayatımızda kullansak da bu tip söylemleri resmî propaganda malzemesi ile çoğaltıp meşruiyet kazandırmak hiçbir surette kabul edilemez” değerlendirmesini yaptı.

‘Mal bulmuş Mağribi’, ‘otur Arap kalk Arap’ gibi ifadelerden özellikle topluma liderlik etme iddiasında olanların kaçınmasının şart olduğunu vurgulayan Fazilet Özdenefe, “Kendi halkının onur ve haysiyetini koruma iddiası ile söylenmiş de olsa, başkalarını aşağılayan bu ifadeler bu sözleri sarf edenin haklılığına ve inandırıcılığına da gölge düşürür” dedi.



