CTP Milletvekili Şahali: Her geçen gün üretimden kopmalar yaşanıyor

CTP Milletvekili Erkut Şahali, her geçen gün üretimden kopmaların yaşandığına dikkat çeken Şahali, hükümetin özellikle bitkisel üretimde girdi maliyetlerini aşağıya çekececek bir adım atmadığını belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Gökhan Altıner ile Sabah Postası’ isimli programa konuk oldu.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nde ele alınan 'Yerel Yönetimler Reformu’ ile ilgili Şahali, “Bu konu komitede tartışılırken hükümet tarafından hiçbir veri sunulmadı” dedi.

ŞAHALİ: BELEDİYELERİN REFORME EDİLECEĞİNİ İDDİA EDENLER DEFORME EDİYOR

‘Belediyelerin reforme edileceğini iddia edenlerin deforme ettiğini’ ifade eden Şahali, Cumhuriyet Meclisi tarihinde Belediyeler Yasa Tasarısı kadar kötü bir çalışma görülmediğni söyledi.

KKTC’nin aylık enflasyon oranının gelişmiş ülkelerin yıllık enflasyon oranının yarısı olduğuna vurgu yapan Şahali, konuyla ilgi şu ifadeleri kullandı.

“Gelişmiş ülkeler halkının mağdur olmaması için ciddi önlemler alınıyor. Yurttaşın alım gücünün desteklenmesi için adımlar atıyor. Fakat maalesef bizde öyle bir durum yok. Halkın alım gücü korunmuyor.”

“HÜKÜMETTE OLDUĞUMUZ DÖNEM PİYASA DÖNGÜSÜNÜN BOZULMAMASI İÇİN ADIMLAR ATTIK”

Şahali, CTP’nin hükümette olduğu dönemde piyasa döngüsünün bozulmaması için adımlar atığını dile getirerek, “Piyasa döngüsü bozulduğu zaman bunlar beraber farklı sorunlar da yaşanıyor. Karşımızda şu an tamamen duyarsız bir hükümet var” diye konuştu.

Ülkede kamu kaynaklarının tüketildiğini belirten Şahali, “Kamu kaynakları tüketilirken hükümette bulunanların kılı kıpırdamıyorsa, onlar o zaman hissedardırlar. Birlikte çalışıyorlar anlamı taşıyor” dedi.

Şahali, çiftçi ve hayvancıların halinin perişen olduğunu ifade ederek, “Üreticiler, girdi maliyetleri karşısında korunmayan, sahipsiz kalan ve ürettiğinin bedelini satış fiyatında göremeyen bir durumdadır” açıklamasında bulundu.

“HER GEÇEN GÜN ÜRETİMDEN KOPMALAR YAŞANIYOR”

Her geçen gün üretimden kopmaların yaşandığını söyleyen Şahali, “Hayvancılık sektöründe 2021 yılında yüzde 21 oranında daralma yaşandı. Hayvan üretcilerimiz kör kuyuya atılıyor” ifadelerini kullandı.

Şahali, bitkisel üretimde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘yok hükmünde’ olduğuna vurgu yaparak, “Girdi maliyetlerini aşağıya çekecek hiçbir girişim yapılmadı” dedi.

“ÜRETENİN ÜRETMEYE DEVAM EDEBİLMESİ İÇİN TEDBİRLER ALMAK DEVLETİN GÖREVİDİR”

Hem üretenin üretmeye devam edebilmesi, hem de üretilenin bizler tarafından tüketilebilmesini sağlayacak tedbirleri almanın devletin asli görevi olduğunu söyleyen Şahali, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Devlet ise şu anda bu konularda tamamen seyircidir. Bu hükümet iş ola bir program yazmış ve makamlarda biri bulunsun ve hatta kurdurulmuş bir hükümettir.”

kaynak : kıbrıs postası