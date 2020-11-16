CTP Milletvekili Şahiner:“UBP-HP hükümetinin bıraktığı enkaz, altından kalkılamayacak duruma geliyor”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Bizi Bekleyen Acil İşler” konulu konuşmasında, COVID 19 salgı ile ilgili istatistiklere yer vererek, ülkede vaka sayısının artmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini, vaka sayısının artmaması için çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Ülkede şu anda umut verici bir tablo bulunduğunu söyleyen Şahiner, yerel halka rastgele testlerin yeterince yapılmadığını, bu konuda Meclise soru önergesi vereceğini belirtti.

Şahiner, yurt genelinde farklı bölgelerden, farklı yaşam tarzı ve yaş grubundan örnekler alınarak rastgele testlerin belli bir metodoloji ile yapılması gerektiğini kaydetti. “UBP-HP hükümetinin bıraktığı enkaz, altından kalkılamayacak duruma geliyor” diyen Şahiner, eğitimden başlayarak, sağlık altyapısı, tarımsal ve hayvansal üretim, turizm alanlarında yaşanan sorunlara değindi.

Ekonomik tablonun giderek kötüleştiğine değinerek, bunu önlemeye yönelik programların hazırlanması gerektiğini söyleyen Şahiner, hükümetin bu durumu fırsata çevirmeye çalıştığını ileri sürdü ve enflasyon oranını inandırıcı bulmadığını söyledi.

Uluslararası hukuk çerçevesinden uzaklaşmamak gerektiğini söyleyen Şahiner, “Bu bizi yalnızlaştıracak bir adım olur” dedi.