CTP Milletvekili Salahi Şahiner’den ihalesiz akaryakıtla ilgili şok iddia: “Lübnan’dan Hatay’a giden zehirli akaryakıtı Teknecik’te kullandırıyorlar”

Şahiner, konunun dünyanın saygın kuruluşlarından BBC tarafından ele alındığını ve bu dokümanları yarın kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner Lübnan’da elektrik üretim santralinde 2018 yılında meydana gelen patlamaya neden olan uluslararası kriterlerin çok üzerinde sakıncalı maddeler içeren akaryakıtın Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı TPİC işbirliğinde Teknecik’e taşınmakta olduğunu ileri sürdü.

Şahiner, konunun dünyanın saygın kuruluşlarından BBC tarafından ele alındığını ve bu dokümanları yarın kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında KIB-TEK’e ihalesiz alınan akaryakıt konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şahiner, son günlerde ilgili bakan ve KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı tarafından “Teknecik’te akaryakıt bitiyor karanlıkta kalacağız, ihaleyi bekleyemeyiz” şeklinde ifadelerle halkı paniğe iterek el altından TPİC vasıtasıyla ülkeye insan sağlığı ve santrallere zarar verecek şekilde akaryakıt getirildiğini savundu. Şahiner, “Elimize ulaşan çok ciddi iddialar var BBC Lübnan’da 2018 yılında elektrik üretim tesisinde yaşanan patlamaya kullanılan akaryakıtın neden olduğunu öne süsüyor. Daha da korkuncu o tesise bu kirli akaryakıtı sağlayan firmanın TPİC’le işbirliği halinde olduğu ve oradaki atık akaryakıtın önce Hatay’a oradan da KKTC’ye aktarıldığı yönünde çok ciddi iddialar var” şeklinde konuştu.

Konunun uluslararası kamuoyunun da gündemine girdiğini kaydeden Şahiner, bakan Erhan Arıklı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanının bu işin bedelini ağır ödeyeceğini ifade etti.

Kirli akaryakıtın Teknecik’teki santralleri de sürekli kötü etkilediğini anlatan Şahiner, “Göz göre göre hem halklımızın hem de Teknecik çalışanlarının sağlığı ve vatandaşımızın katkılarıyla alınan santrallerin yok olmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” dedi.

EL-SEN ve vatandaşı daha aktif olmaya da davet eden Salahi Şahiner, parti olarak da kendilerinin bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacaklarını kaydetti.