CTP Milletvekili Uluçay: “Hükümet Programında KKTC’nin Ekonomik Olarak Önünün Açılması Beklentisi Ortaya Koyulamadı”

UBP-DP-YDP Hükümet programı Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmeye devam ediyor.

ULUÇAY

Hükümet programı üzerine söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, hükümet programında KKTC’nin ekonomik olarak önünün açılması beklentisini ortaya koyamadığını dile getirdi.

Hükümet programıyla doğru bir başlangıç yapılamadığını, ortaya konan hedeflere bakıldığında bir takvimlendirme çalışması yapılmadığını ifade eden Uluçay, hükümetin yakın ve uzun vadede ortaya koyacağı performansta sıkıntı yaşayacağına inanç belirtti.

Pandemiyle birlikte ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıların giderilmesine dönük bir program ortaya konmadığını da dile getiren Uluçay, hükümetin 3 partili olması, 29 milletvekiliyle oluşturulması nedeniyle ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ilk günden yaptığı açıklamalarıyla yeni hükümetin istikrarsızlık çağrışımı yaptığı görüşünü dile getirdi.

Yıllardır bahsedilen kamu reformu konusuna da değinen Uluçay, kamu yönetiminde verimliliğin artırılması için Kamu Görevlileri Yasası konusunda geçmiş hükümetler döneminde birçok çalışma yapıldığını, ancak sonuçlandırılamadığını, çünkü Ersin Tatar’ın başbakanlığı döneminde yapılan çalışmalarda daire müdürlerinin atanması konusunda bir konsensüse varılamadığını söyledi.

Daire müdürlerinin 3’lü kararnameyle atanmaması konusunda uzlaşılamadığını, daire müdürlerinin atanmasının 3’lü kararname dışında bırakılması gerektiğine işaret eden Uluçay, “yeniden yapılandırılacaktır” denilen Telekomünikasyon Dairesi konusuna da değindi.

Uluçay, Mağusa Telefon Dairesi’nin binasının TC Elçiliği Konsolosluk Binası yapılmaya çalışıldığını ifade ederek, olanaksızlığı zorlayarak, çalışanların tedirgin edilmesini eleştirdi.

Mağusa Limanı konusuna da değinen Uluçay, Mağusa Limanı’nın yük limanı olarak kullanılmasından vazgeçilip, Kalecik Limanı’na taşınması ve Mağusa Limanı’nın sadece yolcu limanı olması konusunun konuşulduğunu belirterek, daha ortada bir şey yokken bunun konuşulmasını eleştirdi.

“KIB-TEK’İN ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTTIRILARAK, ÜLKEYE KAZANDIRILMASI GEREK”

Kıb-Tek konusunda yaşanan sıkıntılar ortadayken, halkın bu sıkıntıları birebir yaşandığını, üretimin arttırılamadığını ifade eden Uluçay, Kıb-Tek’in üretim kapasitesinin arttırılarak, ülkeye kazandırılması gerektiğini vurguladı.

En soğuk günlerde yaşanan elektrik kesintileri ile halkın ve işletmelerin mağdur edildiğine işaret eden Teberrüken Uluçay, Kıb-Tek’in üretim kapasitesinin arttırılması adına yapılacakların ve hedeflerin takvimlendirilmiş bir şekilde hükümet programında yer alması gerektiğini vurguladı.

Çoklu tarife modelinden vazgeçilmesini de eleştiren Uluçay, yerli istihdamın desteklenmesi konusuna değinerek, iş yerlerine yönelik uygulanan sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin desteklenmesi konusunda hemfikir olunması gerektiğini kaydetti.

Teberrüken Uluçay, hükümet programında, konunun değerlendirileceğinin yazıldığını, bunun yerine yıl sonuna kadar bu projenin devam edeceğinin yazması gerektiğini, konunun takvimlendirilmiş olması gerektiğini vurguladı.

Stabil para birimi Euro bazlı muhasebe sistemine bir an önce geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Uluçay, 2022 bütçesinin 2021 Kasım ayında yapıldığını ve ülkede o günden bu güne yaşanan kayıplar nedeniyle bir ek bütçeye gidileceğinin hükümet programında yer almamasını eleştirdi.

“YÜZDE 60 EK BÜTÇE İÇİN TAKVİMLİ BİR ÇALIŞMA YAPILMASI GEREK”

Yüzde 60 ek bütçe için takvimli bir çalışma yapılması gerektiğini ve bunun hükümet programında yer alması gerektiğini görüşünü dile getiren Teberrüken Uluçay, nüfus politikasının takvimli bir çalışma programıyla hükümet programında görülmesi gerektiğini kaydetti.

Belediye reformu konusuna da değinen Uluçay, yıllardır güncellenememiş Belediyeler Yasası ortadayken, 4 ay sonra yapılacak belediye seçimlerinde sadece belediye sayılarını azaltmanın sorunların çözümü için yeterli olamayacağını kaydetti.

Dış politikada gelinen noktaya da işaret eden Uluçay, 2020 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ortaya konulan “yeni politikanın” Türkiye’nin ötesine gidemediğini savundu.

O günden bu yana söylenen sözler konusunda gidip temas kurulması ve görüşmeler yapılması, hayata geçilmesi konusunda adım atılması gerektiğini ifade eden Teberrüken Uluçay, kendilerinin bu politikaya inanmamakla birlikte, bu konuda atılacak somut adımları görmek istediklerini dile getirdi.

Uluçay, Rusya-Ukrayna savaşını konusuna da değinerek, yaşanacak olumsuz gelişmelerin değerlendirilmesi açısından, Meclis’te bir özel oturum yapılması önerisinde bulundu.

CTP eski Milletvekili Okan Dağlı’nın Türkiye’ye alınması konusuna da değinen Uluçay, bu konunun gündeme getirilmesi gerektiğini, Meclis’te iki dönem görev yapmış eski bir milletvekilinin TC’ye alınmaması konusunda TBMM nezdinde bir girişim yapılması gerektiğini, bu konun KKTC Meclisi’nin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.