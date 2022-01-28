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CTP milletvekili Ürün Solyalı: Enerji konusunda alınacak tek önlemin ZAM olamayacağı açıktır.

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"Geçirdiğimiz her gün Karanlığı yaşıyoruz.. Çocuklarımız üşüyor, hastalarımız kötüleşiyor, cihazlarımız bozuluyor, sinirlerimiz yıpranıyor..."
CTP milletvekili Ürün Solyalı: Enerji konusunda alınacak tek önlemin ZAM olamayacağı açıktır.

İşte açıklama;

Geçirdiğimiz her gün Karanlığı yaşıyoruz..

Çocuklarımız üşüyor, hastalarımız kötüleşiyor, cihazlarımız bozuluyor, sinirlerimiz yıpranıyor...

Enerji konusunda alınacak tek önlemin ZAM olamayacağı açıktır.

1.Enerji Arz ve Çeşitliliğini sağlayacak Enerji Stratejik Planın oluşturulması

2.Enerji Verimliliği Yasasının hayata geçirilmesi

3.AB ile uyum çalışmaları ve “yeşil mutabakat” kapsamından kaynak yaratılması

4.Üretim Planlaması ve yatırımların acilen yapılması

5.Özerk Kıb-Tek ile siyasi baskıdan kurtarılması ve çalışanlara güven verilmesi de eş zamanlı başlatılmak zorunda olan çalışmalardır.

Tabi tüm bunların sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi için kilit nokta, siyasi ve siyasi atamalardan arındırılmış bir KIBTEK'tir.

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