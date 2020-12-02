CTP Milletvekili Özdil Nami :“Ana hedef seçime UBP iktidarında gidilmemesi”

CTP Milletvekili Özdil Nami BRT’de 14. Saat programına katılarak, hükümet kurma arayışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte CTP Milletvekili Nami’nin söylediklerinden öne çıkan başlıklar…

“KESİNLİKLE HP’YE GÜVENMİYORUM”

“Ben kesinlikle Halkın Partisi’ne güvenmiyorum. Ancak bunu bir erken seçim temizler. Seçimin bence Eylül 2021’e kadar kalmaması lazım. Seçimi çok daha erken bir sürede yapmalıyız."

“SAĞLAM ZEMİNE BASIP BASMADIĞIMIZ İLE İLGİLİ ŞÜPHELERİM VAR”

“Güven dünyada en zor kazanılan ama en kolay kaybedilen şeydir. Bu yaşandı ve güven kaybı oldu. Vazo bir kere kırıldı. Şuanda görüştüğümüz partilerden özellikle HP ve DP’nin içerisinde ciddi sıkıntılar ve ayrışmalar olduğunu biliyoruz. Sağlam zemine basıp basmadığımız ile ilgili de en azından benim içimde çok ciddi tedirginlikler ve şüpheler var. O yüzden kolay bir süreç değil."

“HERGÜN BENİM İÇİN BUGÜN NE OLACAK ŞEKLİNDE GEÇECEK”

“Ben parmağımın arkasına saklanacak değilim. HP ile yaşadıklarımızla ilgili herşey hafızamda çok canlı. O yüzden hergün benim için acaba bugün ne olur şeklinde geçecek bir dönem olacak."

“4’LÜ HÜKÜMETİ KURMANIN HALEN DAHA ZOR OLDUĞUNA İNANIYORUM”

“4’lü hükümeti kurmanın ben halen daha zor olduğuna inanıyorum. En doğru yolun süratle bir erken seçime gidilmesi olduğuna inanıyorum. Bence seçimi en erken zamanda yapmak gerekiyor. Yani sıkıntılar, güvensizlikler ortada. Demokrasimize müdahalelerle ilgili yaşananlar ortada. Bu toplum bazı travmalar, büyük şoklar yaşadı. Bununla ilgili ne düşündüğünü halka sormak lazım. Kime ne karne veriyor? Kimin yaptığını onaylıyor, kimin yaptığını onaylanmıyor, ceza kesecek. Bunu halka sorduktan sonra yeni bir Meclis’in oluşması ve o Meclis’in içerisinde koalisyonların oluşmasının ve o konuda da hiçbir önyargım yok. Çeşitli formüller olabilir. Ama yeter ki halk konuşsun ve iradesinin ne noktada olduğunu çok süratli bir şekilde söylesin. Meclis şuan halkın iradesini yansıtmıyor."

“UBP KİMSEYE AKIL VERMESİN. YÜZÜSTÜ KAPAKLANDILAR”

“UBP kurabilseydi neden kurmadı? Şimdi biz elimizi taşın altına koymaya hazırız diyorlar. Görev sizde idi ne koymadınız? Şimdi söyleyeceğinizi o zaman söylemediniz ve bu hükümeti kurmadığınız için bu süreçleri yaşamak zorunda kaldık. Bizim tercihimiz değildi ki. Kendilerine görev verildi, başarısız oldular. Yüzüstü kapaklandılar. Kendi ortaklarını hükümette tutmayı beceremediler. Kendi kurultaylarını tamamlamayı başaramadılar. Onun için kimseye akıl vermesinler. Biraz mütevazi olsunlar. Kabullensinler oldukları durumu. Ondan sonra başkalarına laf yetiştirsinler."

“BÜTÜN BU İLKELERIN UYUMLAŞTIRILACAĞINA DAİR BİR GARANTİ DE YOK”….

“Şu anda koalisyon görüşmelerinde ilkeler temelinde sorun var. Zaten o yüzden CTP ne bakanlık pazarlığı veya başka birşey yapmadı. Ilk başta ilkelerde anlaşıyor muyuz onu görelim dedi. Herkesin kendi ilkeleri var bir kere bunları uyumlaştırmak lazım. Ama bugün itibarı ile partilerin ilkelerinin tam uyumlaştırılamadığını anlıyorum…Bütün bu ilkelerin uyumlaştırılacağına dair bir garanti de yok."

“GEÇMİŞTEN GETİRDİĞİMİZ TECRÜBELERİMİZ VAR”

“Bir başka sıkıntı geçmişten getirdiğimiz bazı tecrübelerimiz var. Bir 4’lü hükümet zaten daha önce kurulmuştu. Ve devam edemedi. Halkın Partisi Sayın Özersay ortada somut da bir gerekçe yokken 4’lü hükümeti bozdu. Ve cumhurbaşkanlığına doğru Türkiye’nin desteğini alarak yürümeyi tercih etti.Bu bizim için çok acı bir tecrübe oldu. CTP olarak daha temkinliyiz..Partilerin kendi aralarında yaşanmışlıklar, güvensizlik ve yarattığı etkileri ancak bir seçim yolu ile temize havale edilip, temiz bir sayfa üzerinden başlama imkanı yaratılır."

“ANA HEDEF SEÇİME UBP İKTİDARINDA GİDİLMEMESİ”

“Oluşacak hükümetin bu şartlarda bir icraat hükümeti olacağından da söz etmek mümkün değil. Bizi bir erken seçime taşıyacak ama bu erken seçime UBP iktidarında gidilmemesini temin edecek. Çünkü UBP’nin seçime kendi iktidarında gittiği dönemlerde ne kadar popülist davrandığını hepimiz biliyoruz. O partinin bütün yapısı bunun üzerine kurgulanmış. Anladığım ve okuyabildiğim kadar ile ana hedef 4’lü ile seçime gitmek."

“PARTİLERİ SEÇİM OLMADAN YENİDEN BİR ARAYA GETİRMEK SON DERECE ZOR”

“4’lü hükümet modelinin kurulması sırasında UBP-HP ile de görüşmeler oluyorsa gerçekse buna ben şaşırmam. Yaşananları unutmadık. Şimdi bile görüyorum bizim 4’lü hükümet döneminde büyük mesailer harcayarak oluşturduğumuz raporları, hareket planlarını kendileri yapıp sunmuş da biz reddetmişiz de ayak sürüyormuşuz gibi konuşan HP’li milletvekilleri var. Bunları hala daha yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden diyorum partileri seçim olmadan yeniden biraraya getirmek son derece zor”…

“ERHÜRMAN’IN BAŞBAKAN OLMAMASI ŞARTI İYİ NİYETLİ YAKLAŞIM DEĞİL”

“Kimsenin aklını okuma meziyetim yok. Ancak Tufan Erhürman’ın başbakan olmasın diye bir şart varsaydı bunu fazla iyi niyetli bir yaklaşım olarak da yorumlayamam. Bazen müzakerelerde reddedileceğini bile bile bazı maddeler de konulur. Herhalde halka herkes kendi tabanına birşeyler yapmaya çalıştım. Mücadele ettim hemen teslim bayrağını çekmedim. Karşı tarafın her dediğini de kabul etmedim ve bende burda varım. Bakın işte şuanda gazetelerde filanca parti “Kilit parti” karar verecek. Bu bazılarının egosunu okşuyor olabilir."